Десятки тисяч українських біженців вирішили залишитися в країні ЄС: які вимоги

Від початку 2026 року понад 50 тис. біженців з України подали заявки на отримання спеціального статусу довгострокового проживання (ZVP) в Чехії. Але критеріям фінансової незалежності відповідали менше половини заявників

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Про це, я пише "Радіо Прага" заявила речниця Міністерства внутрішніх справ країни Адела Діттманнова. Ці дані свідчать про доволі високий інтерес українців до довготривалого перебування у Чехії, навіть у разі припинення війни на батьківщині.

Дані МВС Чехії за 2026 рік

Кількість заявок про перехід з тимчасового захисту на довгостроковий статус – 57 тисяч.

Це понад 33 тисячі домогосподарств , але важливо зазначити, що заявників з однієї сім’ї аналізували як єдине ціле.

, але важливо зазначити, що заявників з однієї сім’ї аналізували як єдине ціле. Перевірку на фінансову незалежність пройшли 21,9 тисяч осіб – це 38% домогосподарств (у 2025 році цей показник становив лише 19%).

– це 38% домогосподарств (у 2025 році цей показник становив лише 19%). 44% домогосподарств не змогли підтвердити необхідний рівень річного доходу.

не змогли підтвердити необхідний рівень річного доходу. 18% домогосподарств не відповідали решті вимог (термін перебування, наявність страховки. відсутність соціальних виплат).

не відповідали решті вимог (термін перебування, наявність страховки. відсутність соціальних виплат). Найбільше успішних кандидатів – у Празі

Зазначається, що заявників оцінювали на відповідність автоматично на основі даних державних реєстрів, причому сім'ї аналізувалися як єдине ціле.

Як отримати довгостроковий статус у Чехії

Для переходу з режиму тимчасового захисту на довгострокову посвідку на проживання заявники повинні відповідати стандартним міграційним критеріям Чехії:

Термін перебування

Безперервне знаходження в Чехії на підставі тимчасового захисту не менше 2 років.

Фінансова незалежність

Рівень річного доходу заявника має перевищувати 440 тисяч крон (еквівалентно $20 тис. або 820 тис. грн). На кожного наступного зареєстрованого члена сім'ї вимога до доходу зростає ще на 110 тисяч крон.

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Відсутність соціальної допомоги

Заявник та члени його родини не повинні отримувати гуманітарні виплати та соціальні дотації від чеської держави.

Наявність підтвердженого житла, відсутність судимостей, безперервне медичне страхування без заборгованостей, а також обов'язкове навчання дітей у чеських школах.

Реєстрація для підтверджених осіб триватиме до кінця грудня. Правозахисні установи та організації, що допомагають біженцям, розкритикували встановлені рамки через їхню надмірну суворість.

На це у МВС Чехії наголосили, що норми розроблені на основі стандартного законодавства для іноземців із третіх країн, які прагнуть отримати право на постійне чи довгострокове проживання в Республіці.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, уряд Чехії пропонує скоротити бюджетну підтримку україських біженців на 4 млрд крон, тобто приблизно на третину. Такі поправки правляча коаліція закладає до бюджету на 2027 рік з метою скорочення дефіциту.

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