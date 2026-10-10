Чи будуть затримки пенсій в Україні: Гетманцев пояснив ситуацію

В Україні через проблеми з державним бюджетом виникають закономірні питання, чи будуть затримки пенсій. Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік збалансований, кошти на поточні пенсійні виплати передбачені. Проблеми з фінансуванням держбюджету самі по собі не означають затримок пенсій.

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Про це пояснив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. "Водночас часто чуємо про величезну "діру" в Пенсійному фонді. Але тут важливо не плутати різні речі. 251,3 млрд грн, які держава передбачила для Пенсійного фонду, – це не дефіцит, а кошти на виконання окремих державних зобов'язань. Зокрема, на спеціальні пенсії, надбавки, доплати до мінімальних пенсій, сплату страхових внесків за окремі категорії громадян та компенсацію недоотриманих надходжень від ЄСВ", – пояснив Гетманцев.

Окрема проблема – виконання судових рішень про призначення та перерахунок пенсій, зокрема спеціальних. Йдеться як про виплату пенсій у збільшеному розмірі, так і про погашення заборгованості за минулі періоди. Але труднощі з фінансуванням таких виплат не означають, що коштів бракує на всі поточні пенсії.

"І тут ми знову повертаємося до необхідності реформи спецпенсій. Переконаний, що поступовий перехід до професійного пенсійного забезпечення за умови належного фінансування нової системи дозволить зробити її справедливішою та зменшити навантаження на бюджет у довгостроковій перспективі", – додав Гетманцевв.

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"Люди мають бути впевнені, що отримають зароблену пенсію вчасно. А держава повинна забезпечити зрозумілі та справедливі правила пенсійного забезпечення для всіх", – додав він.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні у 2027 році має зрости не лише мінімальна, а й максимальна пенсія. Максимальний розмір виплати становитиме 28 780 грн проти 25 950 грн у 2026-му. Тобто гранична виплата зросте на 2830 грн, або майже на 10,9%.

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