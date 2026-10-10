Чи будуть затримки пенсій в Україні: Гетманцев пояснив ситуацію

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Відключення електроенергії в УкраїніВ Україні ввели нові графіки відключення: частина Києва та області лишилась без світла через атаку РФЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиЯк Україні вийти на Євро-2028 через Лігу націй. Усі розкладиОкупанти запустили по Україні 160 БпЛА, сили ППО знешкодили 117 цілей: наслідки в областях. ФотоОкупанти запустили по Україні 160 БпЛА, сили ППО знешкодили 117 цілей: наслідки в областях. ФотоРосія знову атакувала Київ: є пошкодження. Подробиці та фотоРосія знову атакувала Київ: є пошкодження. Подробиці та фото"Росія подякувала за зняття санкцій": Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 15 життів, і звернувся до Заходу"Росія подякувала за зняття санкцій": Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю, який забрав 15 життів, і звернувся до ЗаходуДонька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію на обличчі та показала, що змінила в собі. ФотоДонька Кузьми Скрябіна зробила пластичну операцію на обличчі та показала, що змінила в собі. Фото"Другого дня не буде": переговори між представниками США, Європи та України завершилися достроково, – журналіст"Другого дня не буде": переговори між представниками США, Європи та України завершилися достроково, – журналістНайбільша втрата в "верхівці" штабів від однієї атаки: розслідування підтвердило ліквідацію 20 офіцерів РФ у Донецьку внаслідок удару ЗСУНайбільша втрата в "верхівці" штабів від однієї атаки: розслідування підтвердило ліквідацію 20 офіцерів РФ у Донецьку внаслідок удару ЗСУУкраїнська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне "золото" чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. ВідеоУкраїнська чемпіонка, яка відмовилася виступати за Україну, виграла історичне "золото" чемпіонату світу для своєї нової батьківщини. ВідеоСтало відомо, яка вимога Усика зірвала його останній бій з ВайлдеромСтало відомо, яка вимога Усика зірвала його останній бій з Вайлдером

Чи будуть затримки пенсій в Україні: Гетманцев пояснив ситуацію

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read1 хв
icon 2,4 т.
Ілюстрація - гроші, виплата
Ілюстрація на тему пенсій в Україні

В Україні через проблеми з державним бюджетом виникають закономірні питання, чи будуть затримки пенсій. Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік збалансований, кошти на поточні пенсійні виплати передбачені. Проблеми з фінансуванням держбюджету самі по собі не означають затримок пенсій.

Про це пояснив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. "Водночас часто чуємо про величезну "діру" в Пенсійному фонді. Але тут важливо не плутати різні речі. 251,3 млрд грн, які держава передбачила для Пенсійного фонду, – це не дефіцит, а кошти на виконання окремих державних зобов'язань. Зокрема, на спеціальні пенсії, надбавки, доплати до мінімальних пенсій, сплату страхових внесків за окремі категорії громадян та компенсацію недоотриманих надходжень від ЄСВ", – пояснив Гетманцев.

Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 45,7 т.
Українцям перерахують пенсії через кілька місяців: якими будуть виплати з 1 січня
icon 45,7 т.
Українцям перерахують пенсії через кілька місяців: якими будуть виплати з 1 січня
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 2,1 т.
Прокурор повернув свою космічну пенсію в суді: уряду не вдалось обмежити виплату особливому пенсіонеру
icon 2,1 т.
Прокурор повернув свою космічну пенсію в суді: уряду не вдалось обмежити виплату особливому пенсіонеру
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 13,3 т.
В українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплати
icon 13,3 т.
В українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплати
Що пояснив Гетманцев

Що пояснив Гетманцев. Джерело: Telegram Данила Гетманцева

Окрема проблема – виконання судових рішень про призначення та перерахунок пенсій, зокрема спеціальних. Йдеться як про виплату пенсій у збільшеному розмірі, так і про погашення заборгованості за минулі періоди. Але труднощі з фінансуванням таких виплат не означають, що коштів бракує на всі поточні пенсії.

"І тут ми знову повертаємося до необхідності реформи спецпенсій. Переконаний, що поступовий перехід до професійного пенсійного забезпечення за умови належного фінансування нової системи дозволить зробити її справедливішою та зменшити навантаження на бюджет у довгостроковій перспективі", – додав Гетманцевв.

"Люди мають бути впевнені, що отримають зароблену пенсію вчасно. А держава повинна забезпечити зрозумілі та справедливі правила пенсійного забезпечення для всіх", – додав він.

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні у 2027 році має зрости не лише мінімальна, а й максимальна пенсія. Максимальний розмір виплати становитиме 28 780 грн проти 25 950 грн у 2026-му. Тобто гранична виплата зросте на 2830 грн, або майже на 10,9%.

Схожі теми
Підвищення зарплат і пенсійПенсійний фонд України (ПФУ)пенсіїНакопичувальна пенсіяДанило ГетманцевДанило Гетманцев
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись