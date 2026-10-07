Чоловік помер, залишивши борг у понад 350 тис. грн: чи доведеться родині повертати кредит банку

Чоловік помер, залишивши понад 350 тис. грн боргу перед "Ощадбанком", після чого державний виконавець закрив провадження через його смерть, однак банк із таким рішенням не погодився. Верховний Суд постановив переглянути справу заново, адже попередні суди не з'ясували важливого моменту – чи вчасно Ощадбанк оскаржив закриття провадження і коли саме банк дізнався про це рішення.

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Йдеться про справу № 2-293/11, яку в серпні 2026 року розглянула колегія суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду. "Ощадбанк" оскаржував дії державного виконавця після того, як виконавче провадження щодо стягнення заборгованості було закінчено через смерть боржника.

У результаті Верховний Суд скасував рішення попередніх судів і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. При цьому ВС не встановлював, що родичі померлого автоматично мають сплатити понад 350 тис. грн, – ключове питання рішення стосувалося саме процедури розгляду скарги банку.

Що сталося з боргом у понад 350 тис. грн

Історія справи почалася задовго до нинішнього рішення Верховного Суду. Існувало виконавче провадження щодо стягнення з позичальника на користь Ощадбанку понад 350 тис. грн заборгованості за кредитним договором. Однак боржник помер. 3 серпня 2018 року державний виконавець виніс постанову про закінчення виконавчого провадження. Підставою стала саме смерть людини, з якої мали стягнути борг.

Через кілька років із таким рішенням не погодився "Ощадбанк". За твердженням банку, про існування постанови від 2018 року він дізнався лише 17 грудня 2024-го, коли отримав її копію від виконавчої служби.

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Банк вважав, що державний виконавець передчасно закінчив провадження. Зокрема, Ощадбанк звертав увагу на те, що не було встановлено коло спадкоємців померлого боржника. Саме навколо правомірності дій виконавця і виник судовий спір.

Що вирішили суди

Суд першої інстанції скаргу Ощадбанку залишив без задоволення. Згодом із цим рішенням погодився й апеляційний суд. Одним із аргументів було те, що на момент ухвалення державним виконавцем постанови у 2018 році смерть боржника була передбаченою законодавством підставою для закінчення виконавчого провадження.

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Крім того, суди виходили з того, що обов'язку самостійно встановлювати спадкоємців померлого у державного виконавця не було. Проте після касаційної скарги банку справа потрапила до Верховного Суду. І там звернули увагу на процесуальне питання, яке фактично мало бути вирішене ще до аналізу правомірності дій виконавця.

Верховний Суд знайшов принципову помилку

ВС наголосив, що перш ніж розглядати по суті скаргу на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця, суд повинен перевірити, чи вчасно людина або організація звернулися зі скаргою. Загалом право на оскарження рішення, дій чи бездіяльності виконавця може бути реалізовано протягом установленого законом десятиденного строку.

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Відлік починається з дня, коли заявник дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав. Окремий виняток стосується постанови виконавця про відкладення проведення виконавчих дій – для її оскарження передбачено триденний строк.

Саме тому у справі "Ощадбанку" важливо встановити, коли банк насправді дізнався або мав дізнатися про постанову державного виконавця. Банк стверджував, що отримав її копію лише 17 грудня 2024 року. Проте сама постанова про закінчення виконавчого провадження була винесена ще 3 серпня 2018-го. Обставину суд першої інстанції належним чином не з'ясував.

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Чому дата має настільки велике значення

Сам факт того, що між постановою державного виконавця та її оскарженням минуло кілька років, ще не дає автоматичної відповіді на питання про пропуск строку. Для суду принциповим є момент, коли заявник дізнався або повинен був дізнатися про можливе порушення свого права.

Якщо встановлений законом строк все ж був пропущений, суд має перевірити, чи просив заявник його поновити та чи існували для пропуску поважні причини. Верховний Суд наголосив, що за відсутності поважних причин для поновлення пропущеного строку скарга має бути залишена без розгляду.

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Тобто спочатку суд повинен вирішити процесуальне питання і лише після цього, якщо для цього є підстави, переходити до оцінки дій державного виконавця. У справі "Ощадбанку" порядок фактично був порушений, суд першої інстанції перейшов до розгляду претензій банку по суті, не з'ясувавши належним чином питання строків. Апеляційний суд цієї помилки не виправив. У результаті Верховний Суд скасував обидва рішення і направив справу на новий розгляд.

Чи означає це, що 350 тис. грн тепер стягнуть зі спадкоємців

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ВС не постановив автоматично стягнути понад 350 тис. грн із родини померлого і не встановив, хто саме повинен повернути гроші. Суд вказав на процесуальні порушення, яких припустилися нижчі інстанції, тому справа має бути розглянута повторно.

Сам факт спорідненості з боржником не означає автоматичного обов'язку погашати всі його кредити. За загальним правилом майнові права та обов'язки, які не припинилися внаслідок смерті людини, можуть входити до складу спадщини. Разом із майном спадкодавця можуть існувати і його невиконані боргові зобов'язання.

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Однак ключове значення має прийняття спадщини. Якщо спадкоємець її прийняв, кредитор за наявності законних підстав може пред'являти вимоги щодо боргів спадкодавця. Водночас відповідальність спадкоємців не є безмежною – вона пов'язана з вартістю майна, одержаного у спадщину.

Родичам не варто одразу платити за кредит померлого

Якщо після смерті людини банк або інший кредитор звертається до її родини з вимогою повернути кредит, перед сплатою грошей варто встановити юридичні підстави такої вимоги. Насамперед необхідно з'ясувати, чи прийняла конкретна людина спадщину, яке майно вона отримала та який розмір боргу заявляє кредитор.

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Також важливо перевірити документи щодо самого кредиту, наявність судових рішень і виконавчих проваджень. Особливо це стосується старих боргів, щодо яких судові та виконавчі процедури могли тривати роками. Після рішення Верховного Суду справа повертається до суду першої інстанції на новий розгляд.

Тепер суду необхідно належним чином встановити обставини, пов'язані зі строком подання Ощадбанком скарги. Зокрема, потрібно оцінити, коли банк дізнався або повинен був дізнатися про постанову державного виконавця щодо закінчення провадження та чи було дотримано передбаченого законом строку звернення.

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Якщо строк був пропущений, окремо має вирішуватися питання про його поновлення та поважність причин такого пропуску. Лише після дотримання цих процесуальних вимог суд зможе визначити подальшу долю скарги. Тому питання про правомірність закінчення виконавчого провадження щодо боргу в понад 350 тис. грн наразі остаточно не закрите.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, з 23 жовтня 2026 року в Україні змінитьсяпорядок взаємодії всіх банків із державними та приватними виконавцями. Йдеться про автоматичне стягнення боргів із рахунків. Наразі такий механізм діє лише для клієнтів держбанків, однак нову систему запровадять для всіх фінустанов.