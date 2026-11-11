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Частина українців не зможе вийти на пенсію, вимоги змінять за кілька місяців: названо важливу цифру

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read3 хв
1,7 т.
Людина переглядає трудову книжку й документи за столом із калькулятором
Періоди роботи до 2004 року підтверджують трудовою книжкою та іншими документами про стаж. Джерело: Згенеровано ШІ

У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років українцям знадобиться щонайменше 34 роки страхового стажу. Водночас середній стаж тих, кому призначають пенсію за віком, становить лише 33 роки 2 місяці – на 10 місяців менше за майбутню вимогу.

Дані про середню тривалість стажу надав Пенсійний фонд України у відповіді на запит OBOZ.UA, яку підписала заступниця голови правління Ірина Ковпашко. Показник стосується людей, яким призначили пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як змінюється середній стаж нових пенсіонерів

"Середня тривалість страхового стажу осіб, яким було призначено пенсію за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2026 році становить 33 роки 2 місяці", – повідомила заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

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У 2021 році цей показник становив 35 років 3 місяці, а у 2022-му – 35 років 4 місяці. Далі він почав скорочуватися: у 2023 році – до 34 років 3 місяців, у 2024-му – до 33 років 11 місяців. У 2025 році середній стаж знизився до нинішнього рівня.

Від показника 2022 року скорочення становить 2 роки 2 місяці. Вимоги до виходу на пенсію рухаються у протилежному напрямку: щороку необхідний стаж збільшується. Для людей із прогалинами у сплаті внесків це означає складніший шлях до пенсії у 60 років.

Скільки стажу потрібно у 2027 році

У 2026 році для призначення пенсії у 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу, пояснює Пенсійний фонд України. Щороку вимога зростає на 12 місяців, доки у 2028 році не сягне 35 років.

Для тих, хто досягне 63 років у 2027-му, передбачений стаж від 24 до 34 років, а для тих, кому виповниться 65 років, – від 15 до 24 років, повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області. Отже, сам факт досягнення пенсійного віку без необхідного стажу не дає права на призначення пенсії.

Якщо після 60-річчя людина продовжує працювати й набуває потрібний стаж, звернутися за пенсією можна після його накопичення. Вимогу визначають на дату досягнення відповідного віку. Стаж після 1 січня 2004 року обчислюють за даними реєстру застрахованих осіб, а за попередні періоди – за трудовою книжкою та іншими документами.

Чому виникає нестача стажу та як її компенсувати

Серед можливих причин нестачі стажу – робота без офіційного оформлення, несплата або неповна сплата внесків роботодавцем, підприємницька діяльність без фактичної сплати внесків. Такі проблеми називає Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області. Прогалини також виникають через перерви в роботі та перебування за кордоном без участі в українській системі соціального страхування.

Для повного місяця страхового стажу потрібна сплата внеску не нижче мінімального. Якщо внесок менший, до стажу зараховують лише частину місяця. Така ситуація трапляється, зокрема, під час роботи неповний день або працевлаштування чи звільнення посеред місяця. Для зарахування неповних місяців як повних передбачена доплата.

Ще один механізм – добровільна участь у системі соціального страхування. Договір дозволяє сплачувати внески за поточний період або одноразово за попередні періоди, коли людина не підлягала обов’язковому страхуванню. В останньому випадку мінімальний внесок за кожен місяць множать на два: у 2026 році це 3804,68 грн. Для поточних платежів подвійний коефіцієнт не застосовують.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні з 1 січня 2027 року планують підвищити мінімальну пенсію з 2595 до 2878 грн, а максимальну – з 25 950 до 28 780 грн. Крім того, частині пенсіонерів збільшать доплати за понаднормовий страховий стаж. Перерахунок пов'язаний зі зростанням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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