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Бухгалтер після звільнення відсудив собі компенсацію в 5,8 млн грн: тепер його мають повернути на роботу

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
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Бухгалтер поновився на роботі
Бухгалтер поновився на роботі. Джерело: Фото створено за допомогою ШІ

Головний бухгалтер "Газтранзит" (підприємство на 40,2% належить "Нафтогазу" через суд поновився на роботі та відчудив компенсацію за час вимушеного прогулу в розмірі 5,8 млн грн. Звільнення відбулось через те, що головний бухгалтер відмовився проводити платіж без узгодження з наглядовою радою.

Про це йдеться в рішенні Оболонського районного суду від 9 жовтня 2026-го. Головний бухгалтер працював з 2001-го. 30 листопада 2022 року начальник управління економіки і фінансів передав йому незавізовану, незареєстровану та непідписану з боку товариства копію договору № 17/IF-2022 з компанією IntegraFerm e.U. (Австрія).

Того ж дня він подав тимчасово виконуючому обов'язки Голови Правління Деркачову В.І. службову записку № 40вн, у якій вказав на ризики, пов"язані з непрофільною діяльністю, досудові розслідування щодо нецільового використання коштів товариства, податковий спір. Після чого запропонував впроваджувати нові проєкти лише після затвердження загальними зборами акціонерів, затвердження кошторису та економічного обґрунтування.

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Незважаючи на це, 1 грудня 2022 року йому передали для оплати інвойс 1-17/IF-2022 від 29 листопада 2022 року з резолюцією "Бухгалтерії сплатити". Оскільки підписаного договору, який є підставою для зовнішньоекономічного платежу, йому не надали, провести такий платіж він не міг. 2 грудня 2022 року йому запропонували звільнитися за згодою сторін і цією ж датою видано накази про проведення службового розслідування та про його відсторонення, скасовано доступи до банківських і облікових програм, заблоковано ключ.

"На думку позивача, службове розслідування проведено упереджено, комісія була заінтересованою, заяву про відсторонення голови комісії не розглянуто, а час для надання пояснень фактично не надано. Спірний Наказ про звільнення не містить чітко сформульованого одноразового порушення", – йдеться в матеріалах справи.

Представники "Газтранзиту" в суді зазначили, що після закінчення у 2020 році контракту на компримування газу товариство є збитковим. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну товариство зазнало значних додаткових збитків, тому керівництво вимушено шукало нові напрями діяльності на виробничих потужностях компресорної станції "Тарутине". З цією метою 28 листопада 2022 року т.в.о. Голови Правління в межах своїх статутних повноважень уклав з IntegraFerm e.U. договір № 17/IF-2022 на розробку базового інжинірингу (техніко-економічного обґрунтування) будівництва комплексу з переробки зерна пшениці для виробництва біоетанолу.

Вартість договору (98 700 євро) не перевищувала десяти відсотків вартості активів товариства, тому згоди наглядової ради чи загальних зборів не потребувала. Договір зареєстровано в журналі реєстрації угод, його виконано та оплачено в повному обсязі, недійсним він не визнавався.

На думку відповідача, 1 грудня 2022 року позивач свідомо відмовився сформувати та здійснити платіж за інвойсом, а 2 грудня 2022 року у присутності заступника головного бухгалтера підтвердив відмову, пославшись на службову записку № 40. Справжньою причиною відмови була незгода позивача з рішенням керівника про розвиток нового напряму.

Однак суд вважає, що головний бухгалтер "діяв обачно, відкрито і в межах своїх посадових обов’язків". Наказ про його звільнення визнали протиправним. Йому зобов'язали заплатити заробіток за час вимушеного прогулу у період з 9 січня 2023 року по 9 жовтня 2026 року у розмірі 5 790 908 грн.

АТ "Газтранзит" – власник виробничих об'єктів для транзиту природного газу, зокрема КС "Тарутине" в Одеській області. Підприємство було створене НАК "Нафтогаз України" (40,22%), ПАТ "Газпром" (РФ, 40,22%, частка перейшла в ЗНВКІ Фонд "Голдмен") і АТ "Турусгаз" (Туреччина, 19,56%) у 1997 році для збільшення транзитних потужностей в Балканському напрямку.

Як раніше писав OBOZ.UA, Печерський районний суд Києва задовольнив позов Головного управління ДПС у Хмельницькій області та зобов'язав ПриватБанк розкрити інформацію про рух коштів на рахунках клієнта. Напередодні податківці прийшли за місцем реєстрації українця для проведення перевірки, однак його там не знайшли.

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