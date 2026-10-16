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Бізнес в Україні може зекономити мільйони євро: в НБУ розкрили наслідки важлива реформа

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
icon 546
Ілюстарція - євро
Що дасть інтеграція України до SEPA і що це. Ілюстраційне зображення. Джерело: Unsplash

Європейський Союз і Світовий банк очікують від України інтеграції до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це не лише розблокує життєво необхідну міжнародну допомогу, але дозволить українському бізнесу зекономити сотні мільйонів гривень.

Про це у відеоподкасті "Слідкуй за грошима" заявив голова Національного банку України Андрій Пишний. Він наголосив, що приєднання до SEPA відкриє бізнесу доступ до ринку з 500 мільйонами споживачів у понад 40 країнах Європи.

Що дасть українцям SEPA

Інші країни вже відчули значний економічний ефект від впровадження SEPA, зазначив Пишний. Зокрема він навів приклад Чорногорії та Молдови.

Чорногорії

Протягом 8 місяців після запуску системи вартість переказів різко впала через зменшення витрат надавачів платіжних послуг:

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  • для платежів до 200 євро – знизилися з 74 євро до нуля;
  • для платежів до 20 000 євро – зменшилися з 199 євро до нуля;

Молдова

За 5 місяців після приєднання країни до SEPA базова мінімальна вартість одного переказу в євро зменшилась з 20 євро до 1,26 євро.

Час піджимає

Пишний наголосив, що Україна має обмежений час для адаптації законодавства. Аби подати заявки на вступ наприкінці 2026 року у Верховній Раді має бути терміново ухвалений профільний законопроєкт № 14327-д.

До того ж, це необхідно зробити до набрання чинності новою, жорсткішою AML-директивою ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів, яка суттєво підвищить вимоги до України та може відкласти процес приєднання на невизначений термін. У інакшому разі Європейської платіжної ради суттєво посиляться і вступ України може затягнутися на роки.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, приєднання до SEPA є частиною євроінтеграційних зобов’язань України та одним із пунктів співпраці з міжнародними партнерами. Водночас, законопроєкт № 14327-д лише готується до голосування у першому читанні.

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