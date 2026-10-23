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Біженцям з України переписали правила легалізації в країні ЄС: що треба знати

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
24
Ілюстрація - жінка з прапорцем України
В Австрії полегшили механізм легалізації біженців з України. Джерело: Freepik

Уряд Австрії розширив можливість для громадян України зі статусом тимчасового захисту отримувати стандартні посвідки на проживання (ВНП). З 16 жовтня біженці можуть подаватися на всі види посвідок за загальним закони про проживання та перебування (NAG).

Відповідні зміни внесені до урядової постанови про тимчасовий захист, яку ухвалив та оприлюднені Кабінетом міністрів Австрії. Раніше для українських біженців існував лише механізм переходу на RWR+ (Rot-Weiß-Rot – Karte plus), пов’язаний із суворими вимогами щодо 12 місяців офіційної праці та соціального страхування.

Доступні для українців посвідки на проживання 

Залежно від персональної ситуації, українці відтепер можуть претендувати на такі статуси за законом NAG:

  • Rot-Weiß-Rot – Karte (кваліфікована робота);
  • Rot-Weiß-Rot – Karte plus (вільний доступ до ринку праці);
  • Blaue Karte EU (для висококваліфікованих фахівців);
  • посвідка через возз'єднання сім'ї чи інші підстави.
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Головні процедурні зміни

  • Подання заяв всередині країни

Заявникам більше не потрібно виїжджати з Австрії для подання первинної заяви на ВНП. Оформлення здійснюється безпосередньо за місцем перебування.

  • Зарахування стажу для ПМЖ (Daueraufenthalt – EU)

Період законного перебування в Австрії на підставі тимчасового захисту безпосередньо перед отриманням нової посвідки повністю зараховуватиметься до загального 5-річного терміну, необхідного для подальшого здобуття статусу довгострокового резидента ЄС.

  • Захист права на перебування

Письмова відмова від тимчасового захисту набуває чинності лише після фактичного виготовлення та видачі нової посвідки. Якщо розгляд заяви триває, а термін захисту спливає, людина легально перебуває в країні до ухвалення остаточного рішення.

Вимоги до заявників

Саме по собі подання клопотання не гарантує автоматичного надання ВНП. Претенденти повинні повністю відповідати критеріям обраної категорії NAG, зокрема:

  • наявність фінансових коштів для проживання (у 2026 році це щонайменше 1308,39 євро/міс для однієї особи або 2 064,12 євро для подружжя);
  • наявність повноцінного договору оренди/власності та медичного страхування;
  • підтвердження фаху та знання німецької мови на відповідному рівні (за вимогами конкретної категорії).

Як повідомляв OBOZ.UA, у Європейському Союзі (ЄС) продовжує зростати кількість українців з тимчасовим захистом – у серпні 2026 року їх побільшало на 0,1%. Водночас десятки тисяч українців у Польщі, Фінляндії та Франції втратили цей статус, тоді як у Німеччині, Румунії та Чехії кількість біженців продовжила збільшуватися.

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