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Біженцям з України хочуть спростити легалізацію в країні ЄС: за які зміни проголосував парламент

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
921
Ілюстрація - жінка з прапором України
Сейм Латвії підтримав закон про спрощену легалізацію біженців з України. Джерело: Freepik

Біженцям з України в Латвії хочуть дозволити подавати заявку на отримання дозволу на постійне проживання вже з березня 2027 року. Серед умов, які потрібно буде виконати – п’ятирічне безперервне перебування в країні і мовний іспит.

Сейм Латвії вже підтримав відповідну поправку до Закону про підтримку цивільних осіб України у першому читанні, повідомили у Міністерстві юстиції країни. Ця поправка спрямована на скасування заборони на видачу посвідки на постійне проживання особам із тимчасовим захистом.

"Важливо, щоб люди, які були змушені покинути свої домівки через війну, знали, які у них є можливості в майбутньому. Багато українських цивільних осіб вже кілька років працюють і виховують дітей у Латвії. За допомогою цих змін ми хочемо дати їм можливість побудувати стабільне життя в Латвії, водночас встановивши чіткі вимоги для отримання посвідки на постійне проживання", – зазначив міністр юстиції Латвії Едвардс Смілтен.

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Які зміни пропонують

Автори пропозиції пропонують зміни лише для громадян України, що мають тимчасовий захист у Латвії. Заявники повинні будуть відповідати суворим критеріям:

  • безперервне проживання в Латвії протягом 5 років – до цього терміну зараховується час за довгостроковою візою або тимчасовою посвідкою;
  • мовний та інтеграційний іспит – обов'язкове знання латвійської мови та успішне проходження курсу з історії та культури Латвії;
  • дорослі особи повинна мати дохід не менше мінімальної зарплати (780 євро брутто), а на дитину – не менше 30% від мінімальної зарплати (234 євро), але для пільгових категорій (самотні батьки, пенсіонери, особи з інвалідністю) цей поріг буде пом'якшено;

Водночас військовозобов'язані чоловіки повинні будуть надати довідку від компетентних органів України про звільнення від призову під час мобілізації.

Юридичні особливості

  • Документ надає саме посвідку на постійне проживання в Латвії, але не дає статусу постійного резидента Європейського Союзу.
  • Видачу та перереєстрацію дозволу (кожні 5 років) здійснюватиме Управління у справах громадянства та міграції (PMLP).
  • Для остаточного набрання чинності законопроєкт має пройти наступні читання у Сеймі Латвії.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, уряд Австрії розширив можливість для громадян України зі статусом тимчасового захисту отримувати стандартні посвідки на проживання. З 16 жовтня біженці можуть подаватися на всі види посвідок за загальним закони про проживання та перебування.

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