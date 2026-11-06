Банки готують нові проценти за депозитами: скільки реально можуть заробити українці

Українські банки готуються переглянути ставки за гривневими депозитами після того, як Національний банк (НБУ) підвищив облікову ставку до 16,5% річних. Найімовірніше, зміни зачеплять передусім вклади на три-шість місяців. За максимальними пропозиціями депозит на 100 тис. грн може принести вкладнику після сплати податків від 3311 грн за три місяці до 13 475 грн за рік.

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Такий прогноз озвучив OBOZ.UA директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв. За його словами ставки зростуть нерівномірно:

банки не переглядатимуть усю депозитну лінійку одночасно ;

; частина установ може підвищити дохідність окремих вкладів, щоб залучити більше коштів населення.

Рішення НБУ про підвищення облікової ставки на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% – набуло чинності 30 жовтня. Регулятор пояснив його посиленням цінового тиску. За прогнозом Нацбанку, ставка може залишатися на цьому рівні до другого кварталу 2027 року.

"Послідовне підвищення облікової ставки створює передумови для поступового зростання дохідності депозитів. Проте навряд чи йтиметься про одночасний перегляд усієї депозитної лінійки. Найбільшу активність ми очікуємо в сегменті вкладів на 3–6 місяців", – пояснив Замотаєв.

За його оцінкою, насамперед ставки можуть підвищити банки, які не змінили свої пропозиції після попередніх рішень регулятора. До кінця 2026 року коригування відбуватиметься поступово, залежно від потреб фінустанов у залученні коштів.

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Скільки можна заробити на депозиті зі 100 тисяч гривень

За розрахунками банкіра, станом на кінець жовтня середні ставки за гривневими вкладами становили 14% річних на три місяці, 14,5% – на шість місяців, близько 15% – на дев'ять місяців і 14,3% – на рік.

Максимальні пропозиції залежно від строку вкладення сягали 17,2-17,5% річних. Якщо розмістити 100 тис. грн і отримати відсотки наприкінці строку без капіталізації, дохід буде таким:

Строк депозиту Середня ставка Чистий дохід Максимальна ставка Чистий дохід 3 місяці 14% 2695 грн 17,2% 3311 грн 6 місяців 14,5% 5583 грн 17,25% 6641 грн 9 місяців 15% 8663 грн 17,07% 9858 грн 12 місяців 14,3% 11 011 грн 17,5% 13 475 грн

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У розрахунках враховано оподаткування процентного доходу: 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Загалом утримується 23% нарахованих відсотків. Тому, наприклад, за шестимісячним депозитом зі ставкою 17,25% вкладник отримає не 8625 грн, а приблизно 6641 грн чистого доходу.

Це орієнтовні суми: фактичний результат залежатиме від кількості днів у періоді, умов конкретного депозиту, способу нарахування відсотків і можливості капіталізації. Максимальні ставки також можуть бути доступні лише за спеціальних умов – наприклад, для нових коштів або під час акцій.

Чи перекриє депозит інфляцію

Оцінювати дохідність вкладу варто з урахуванням зростання цін. За даними Нацбанку, у вересні 2026 року річна інфляція прискорилася до 10%. У жовтневому прогнозі регулятор підвищив очікування щодо інфляції на кінець року до 12,5%, а на 2027 рік – до 7,3%.

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Водночас НБУ очікує поступового сповільнення інфляції протягом 2027 року. За оновленою прогнозною траєкторією, у першому кварталі вона може становити 11,7% у річному вимірі, у другому – 11,5%.

Після сплати податків середні ставки 14-14,5% річних забезпечують близько 10,8-11,2% чистого доходу в річному вимірі. За максимальних ставок 17,2-17,25% цей показник становить приблизно 13,2-13,3%.

Однак ці цифри не можна автоматично вважати реальною дохідністю депозиту. Для цього потрібно порівнювати чистий процентний дохід зі зміною цін за той самий період. Якщо інфляція виявиться вищою за чисту дохідність вкладу, купівельна спроможність отриманих грошей може знизитися.

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За прогнозом НБУ, облікова ставка залишатиметься на рівні 16,5% до другого кварталу 2027 року. Замотаєв вважає, що це може підтримувати дохідність гривневих депозитів у найближчі місяці, особливо якщо інфляційний тиск поступово слабшатиме.

Як повідомляв OBOZ.UA, загалом українці активніше понесли гроші в банки. Депозити громадян стабільно зростають, а самі фінустанови очікують подальшого припливу коштів і зростання ставок.