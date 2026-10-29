Зламали найбільшу у світі криптовалютну біржу: зловмисники вивели миільярди доларів
Зламали найбільшу у світі кр...
Джерело: Shutterstock
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Криптобіржа Binance могла зазнати хакерської атаки, внаслідок якої з її гаманців вивели близько $3,5 млрд. За попередніми даними, відтік коштів зафіксовано відразу у п'яти блокчейнах.
Про це повідомили російські Telegram-канали. Інформація потребує підтвердження.
Повідомлення стосуються можливого злому гарячого гаманця торгового майданчика, проте підтвердження цієї інформації наразі немає.
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Спочатку повідомляли про відтік коштів у розмірі 2.77 млрд доларів. А через короткий час стало відомо, що з біржі вже вивели понад 3,5 млрд доларів.
Причини переміщення коштів наразі невідомі.
З біржі вже вивели понад 3,5 млрд доларів.
Джерело: Скриншот
Водночас ЗМІ повідомляють про зниження криптовалютного ринку – біткоїн та інша криптовалюта летить вниз на тлі новин про Binance.
Зламали найбільшу у світі кр...
Джерело: Скриншот
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Зламали найбільшу у світі кр...
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Зламали найбільшу у світі кр...
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Аналітики звернули увагу на одну деталь: один із гаманців, з якого почався підозрілий відтік коштів, пов’язаний із криптоміксером Tornado Cash. Цей сервіс використовують для приховування походження криптовалюти.
Після цього гроші почали швидко розподіляти між новими адресами. Саме це й викликало підозри що на біржу було здійснено хакерську атаку.
За даними профільних каналів, за короткий час з адрес, пов’язаних із Binance, могли вивести криптоактиви вже майже на 5 млрд доларів.
Сама Binance ситуацію наразі ніяк не коментувала.
Водночас інцидент прокоментував Чанпен Чжао (CZ) – засновник Binance, і керівництво компанії BNB Standard.
Він зазначив, що це справді виглядає на хакерську атаку. При цьому Чанпен Чжао запевнив, що кошти користувачів у безпеці.
"Кошти користувачів у безпеці! Це справді виглядає, як хакерська атака на Binance. Дякую за швидке блокування Tezer Circle. Я більше не керую Binance, але як акціонер я очікую, що всі кошти користувачів будуть повністю компенсовані", – написав він у соцмережі Х.
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