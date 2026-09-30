На АЗС змінили ціни на бензин: скільки тепер коштує літр

На українських АЗС подорожчав бензин А-95. Так, 30 вересня його продають у середньому по 89,26 грн/л, що на 2 коп. дорожче, ніж було днем раніше. Водночас в експертних колах зазначають: цього тижня (що закінчується) 4 жовтня в Україні очікується стабілізація паливного ринку – причому як в гуртовому, так і в роздрібному сегментах. Тобто ані різкого зростання, ані обвалу вартості палива на ринку не очікується. Однак загалом жовтень для ринку буде максимально непередбачуваним.

Про це йдеться в матеріалі delo.ua. Його автори зазначають: причин, які вплинули на виникнення такої ситуації, є кілька.

Зокрема, пояснюється, що, з одного боку, президент США Дональд Трамп "намагатиметься максимально знизити ціни на нафту та пальне перед виборами до Конгресу". З іншого боку, зазначається, в інтересах Ірану "зіпсувати результати Республіканської партії на виборах".

На українських АЗС подорожчав бензин А-95 Джерело: "Мінфін"

"Тому на ринок впливатимуть два протилежні фактори. І цінова ситуація залежатиме від того, який із них виявиться сильнішим", – пояснили аналітики.

Крім того, наголосили вони, через конфлікти на Близькому Сході Північна та Південна Америка стали єдиними надійними постачальниками нафти до Європи. А тому:

Сезон ураганів, який, за очікуваннями, розпочнеться в Атлантиці в середині осені, може спричинити серйозні перебої з постачанням сировини.

Це також чинитиме тиск на ціни.

"Поки світові котирування нафти коливаються на тлі чуток про можливе перемир’я між США та Іраном, на українських АЗС спостерігається різноспрямована динаміка цін. Головна турбулентність чекає на ринок у жовтні", – розповіли аналітики.

Скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

Загалом, за даними "Консалтингової групи А-95", які є у розпорядженні OBOZ.UA, наразі великі мережі продають бензин за ціною 83–94,9 грн/л. Зокрема:

Найвищі ціни встановлені на заправках SOCAR.

Найнижчі ціни – на АЗС Azimut.

Скільки сьогодні коштує бензин на АЗС Джерело: "Мінфін"

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше "Нафтогаз" і польська компанія ORLEN розширили співпрацю. "Укрнафта" домовилася про постачання нафтопродуктів в Україну на суму 500 млн доларів.