"Жодних перешкод": Мадяр заявив, що не проти транзиту українського зерна через Угорщину

Мадяр не проти, щоб Україна...

Угорщина не буде перешкоджати руху українських потягів із зерном через свої кордони. Але йдеться виключно про танзит.

Про це в суботу, 17 жовтня, в коментарі RTL заявив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр, який у п'ятницю вперше зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Їхні перемовини відбулися у Брюсселі (Бельгія) на полях дводенного саміту ЄС.

За словами Мадяра, Зеленський "звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини й усіх сусідніх країн із проханням дозволити транзит, як вони це зробили три-чотири роки тому на початку війни". Цей заклик пов'язаний із російською блокадою експортних коридорів у Чорному морі.

Прем'єр стверджує, що не матиме жодних заперечень проти цього заходу. За його словами, транзит зернових буде змодельовано за зразком рішення, запропонованого невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022-го.

Він також запевнив українського президента у своїй повній солідарності з приводу "нелюдської російської агресії".

"Під час нашої особистої зустрічі він згадав мені, що їм би дуже допомогло, якби вони могли перевозити кукурудзу в запломбованих потягах до Західної Європи. Я сказав, що доки це пролягатиме через країну просто транзитом, перешкод не буде", – розповів Мадяр.

Зазначимо, що Україна є одним із провідних світових виробників пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику, і близько 90% експорту цих культур зазвичай відбувалося через Чорне море.

Як писав OBOZ.UA:

– На зустрічі тет-а-тет 16 жовтня Володимир Зеленський і Петер Мадяр обговорили перспективи двосторонніх відносин, зокрема політичну й економічну співпрацю "на нових засадах", а також домовилися продовжити переговори на рівні міністрів.

– Прем'єр-міністр Угорщини повідомив, що не очікує приїзду президента України до Будапешта 23 жовтня, попри надіслане Києву запрошення. Водночас Мадяр не виключає нової зустрічі із Зеленським до кінця поточного року.