Зерно продали Саудівській Аравії, а гроші осіли в офшорах: в Україні судитимуть організаторів гучної схеми на $60 млн
В Україні діяла велика схема...
Джерело: Unsplash/Diyar Bakir Wahab
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В Україні після багаторічного розслідування передали до суду справу щодо організатора однієї з найбільших корупційних схем у державному зерновому секторі. Йдеться про власника міжнародного зернотрейдера, ймовірно, бізнесмена Олексія Федоричева, який перебуває під санкціями РНБО та проживає в Монако. Через оборудку з продажем зерна Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) втратила понад $60 млн.
Про направлення справи до суду повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 16 жовтня. Зазначається, що, крім організатора, до злочинної схеми причетні ще п'ятеро осіб:
- стосовно трьох колишніх представників ДПЗКУ (зокрема ексголови правління Петра Вовчука) та власника закордонної компанії суд ухвалив обвинувальні вироки;
- щодо ще одного представника зернотрейдера справа слухається в суді.
Вовчука в 2023 році екстрадували з Литви до України, після чого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 60 млн грн. У жовтні 2024 року одного з колишніх керівників державної корпорації засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Організатору ж інкримінують заволодіння державним майном, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а також надання неправомірної вигоди. Він перебуває у розшуку. Оприлюднені правоохоронцями та прокурорами факти вказують на Олексія Федоричева.
Коротко про те, як діяла схема
- У липні-жовтні 2014 року посадовці ДПЗКУ спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували продаж зерна за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.
- Зерно на умовах післяплати поставили до Саудівської Аравії через низку посередників.
- Гроші за товар держала не отримала, а ДПЗКУ зазнала збитків на суму понад 60 млн дол.
- Частину цих коштів, а саме 40,9 млн дол. США, зловмисники легалізували через іноземні компанії, зареєстровані в офшорах, зокрема на Кіпрі.
Нові деталі схеми
У НАБУ 8 липня 2026 року оприлюднили подробиці схеми. Зокрема, стало відомо, що протягом 2014 року оганізатор тричі особисто зустрічався з керівництвом державної корпорації у Юрмалі, Пізі та під Києвом. Домовленість була така: "державне зерно продаватимуть його компаніям за заниженою ціною, а різницю будуть виводити за кордон".
Також було опубліковано фрагменти переписок фігурантів. Із них випливає, що ділки обговорювали використання компаній-прокладок у Гонконзі та на Кіпрі. Також вони погоджували ціни, розмір так званого "вершка" – різниці між реальною та контрактною вартістю зерна – і домовлялися не обговорювати ключові суми телефоном.
Хто такий Олексій Федоричев
Олексій Федоричев – бізнесмен російського походження, який із кінця 1980-х років живе за кордоном, зокрема в Монако. У 1990-х він заснував торговельну групу Fedcom, яка займалася експортом сірки, добрив та іншої аграрної продукції з країн колишнього СРСР.
В Україні Федоричев відомий завдяки бізнесу в зерновій і портовій галузях. Він був співвласником групи ТІС, одного з найбільших приватних портових операторів країни, а також контролював компанію Fedcominvest Europe SARL. За версією НАБУ та САП, саме Fedcominvest Europe SARL використовували в схемі заволодіння державним зерном.
Федоричев перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України та оголошений у розшук. Слідство вважає його організатором схеми. Сам бізнесмен заперечував висунуті проти нього звинувачення.
Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Литва посилила контроль за зерном із Росії, яке транзитом проходить через Клайпедський порт. Причина – підозра, що частина вантажів, оформлених як російські, насправді може мати українське походження.
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