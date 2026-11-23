Заставу за скандального ексміністра Галущенка передали АРМА: що це означає

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) передала 150 млн грн застави за Германа Галущенка в управління АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів), задовольнивши скаргу прокурора САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура), тому ці кошти залишатимуться під контролем держави. НАБУ перевіряє їхнє походження, зокрема можливе залучення Максима Микитася, Ірини Мудрої, представників банківської сфери та мережі компаній, через які могли проводити фінансові операції.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПД). Водночас, це рішення суду не означає, що походження всіх коштів остаточно встановлено або що винуватість фігурантів доведена – відповідні обставини встановлюються в межах кримінального провадження.

Як збирали 150 млн грн на заставу за Галущенка

Історія із заставою за Галущенка стала предметом окремої уваги НАБУ після того, як за колишнього міністра внесли 150 млн грн. За версією слідства, організацією збору коштів займався екснардеп Максим Микитась, який залучав до цього партнерів, підконтрольні підприємства та, ймовірно, окремих представників банківської сфери.

У матеріалах розслідування йдеться, що Микитась діяв не сам. Слідчі встановлювали можливу роль колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, яка, за версією правоохоронців, могла координувати залучення необхідних фінансових ресурсів. Саме її, як стверджується в матеріалах, попросили знайти можливості для внесення великої суми застави.

Для цього, за даними слідства, могли залучити окремих службових осіб Sense Bank. Правоохоронці перевіряли, чи допомагали вони проводити операції з готівкою та обходити процедури фінансового моніторингу, які мали б передбачати перевірку походження коштів і їхніх власників.

У самому банку після проведення слідчих дій заявляли, що ситуація стосується окремих осіб, а не діяльності установи загалом. Також повідомляли про співпрацю з правоохоронцями та готовність надавати необхідну інформацію для з'ясування обставин.

Готівку привозили в мішках та коробках

Однією з деталей розслідування, на яку звернули увагу правоохоронці, стали операції з готівкою. За матеріалами НАБУ, протягом кількох днів у червні 2026 року детективи фіксували доставлення грошей до офісного приміщення в Києві, пов'язаного з ПрАТ "Метробуд", яке, за даними слідства, контролював Микитась.

Готівку, як зазначається в матеріалах, привозили в мішках та коробках. Слідство перевіряло, чи могли ці кошти надалі використовувати для формування суми застави, а також хто саме забезпечував їх переміщення та походження.

За версією правоохоронців, до процесу міг бути залучений партнер Микитася Василь Астіон. Йому приписують допомогу в пошуку структур, через які могли проводити операції з готівкою. У матеріалах також згадуються численні компанії та фізичні особи-підприємці, через рахунки яких, як вважають детективи, могли проходити фінансові потоки.

Слідство аналізувало не лише фактичне внесення застави, а й попередні перекази, рух коштів між підприємствами, документи щодо фінансової допомоги та договори, які могли використовувати для пояснення походження грошей.

Які компанії фігурують у справі

Для акумулювання та переказу коштів, за версією НАБУ, могли використовувати кілька підприємств. Серед них згадуються ТОВ "Гіран Констракт", ТОВ "Тетрас Оптіма", ТОВ "Востоктранслогістика", ТОВ "Компанія "Командор", ТОВ "Пелет Сервіс" та ТОВ "Скайт Рітейл".

Особливу увагу слідчі приділили ТОВ "Гіран Констракт". За даними матеріалів, підприємство було оформлене на Олену Сідун, яку називають тещею Михайла Тарковського. Компанія мала рахунок у "Сенс Банку", через який, як стверджується, проводили частину операцій із коштами для застави.

Ще одна компанія, яка згадується у справі, – "Тетрас Оптіма". За інформацією слідства, на її рахунки спочатку переказали понад 16 млн грн, а згодом ще майже 38 млн грн. Загалом йдеться про приблизно 54 млн грн, які, як зазначено в матеріалах, того ж дня перерахували на спеціальний рахунок ВАКС як заставу за Германа Галущенка.

У документах також згадується "Востоктранслогістика", через яку могли проходити фінансові операції. Слідчі звернули увагу на попередню історію підприємства та зв'язки його колишнього власника з іншими кримінальними провадженнями. Зокрема, йдеться про так звану "газову справу" колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Крім того, у матеріалах фігурує "Компанія "Командор", яка, за оприлюдненими даними, отримувала значні підряди від комунальних структур Києва. Правоохоронці перевіряють, чи могли такі підприємства бути використані для переказу коштів, які в подальшому спрямували на заставу.

Яку роль у зборі застави могла відігравати Ірина Мудра

Окремий блок розслідування стосується Ірини Мудрої, яка на той момент обіймала посаду заступниці голови Офісу президента. За версією НАБУ, вона могла бути залучена до пошуку коштів для внесення застави та взаємодії з особами, які мали фінансові можливості або доступ до відповідних ресурсів.

У матеріалах також фігуурують окремі представники Sense Bank, зокрема колишній голова наглядової ради Микола Гладищенко та начальниця департаменту фінансового і валютного моніторингу Людмила Снігур. Слідство перевіряло, чи могли їхні дії сприяти проведенню операцій, які викликали підозри щодо дотримання банківських процедур.

Зокрема, правоохоронці аналізували можливе використання рахунків підприємств, перекази між юридичними особами та операції з готівкою. За версією слідства, окремі транзакції могли оформлюватися як фінансова допомога або оплата за договорами, реальність яких потребувала перевірки.

Розслідування також охоплює можливі зв'язки між Микитасем, його партнерами, компаніями та представниками банківської сфери. Детективи намагаються встановити, хто саме надавав гроші, хто організовував їх переміщення, а також чи були кошти отримані законно.

Звідки взялися гроші та що ще перевіряє НАБУ

Головним питанням у цій історії залишається походження 150 млн грн. За версією слідства, кошти могли акумулювати через мережу компаній і ФОПів, між якими проводили перекази, а для пояснення операцій могли використовувати договори про постачання товарів, надання послуг або фінансову допомогу.

НАБУ перевіряє, чи не були ці документи формальними та чи не використовували їх для легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Водночас, правоохоронці встановлюють можливі джерела фінансування, зв'язки між учасниками та роль кожної юридичної особи у формуванні суми застави.

У розслідуванні також згадуються попередні зв'язки Мудрої з Микитасем. Раніше журналісти звертали увагу на придбання нерухомості в житловому комплексі "Аристократ", який зводив "Укрбуд" за часів Микитася. Зокрема, повідомлялося про купівлю квартир Мудрою та її цивільним чоловіком Павлом Полярушем, який працював у Національному банку. Водночас, усі наведені епізоди потребують юридичної оцінки, а причетність конкретних осіб до можливих злочинів має бути доведена в суді.

23 листопада 2026 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП і постановила передати 150 млн грн застави за Галущенка в управління АРМА. Таким чином, кошти більше не залишатимуться у звичайному режимі зберігання застави, а перейдуть під управління державного агентства, яке працює з арештованими активами.

АРМА може забезпечувати управління переданими активами, зокрема з метою збереження їхньої вартості та отримання економічного результату у встановленому законом порядку. Передача коштів в управління агентству також не є остаточним рішенням щодо їх конфіскації. Подальша доля грошей залежатиме від процесуальних рішень, результатів розслідування та судового розгляду справи.

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