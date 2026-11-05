Зарплати цих фахівців в Україні сягають 85 тис. грн: кому готові платити майже 26 прожиткових мінімумів

У вересні 2026 року найвищу медіанну зарплату серед наведених професій мали штукатури – 85 000 грн на місяць, що дорівнює майже 26 прожитковим мінімумам, тоді як касири отримували 15 746 грн – менш ніж п'ять таких показників. Найбільше роботодавці пропонували також стоматологам, фасадникам, технологам і далекобійникам, а суттєва різниця в оплаті праці пояснюється попитом на фахівців, дефіцитом кадрів, кваліфікацією та складністю роботи.

Відповідні дані оприлюднила OLX Робота, проаналізувавши медіанні зарплати за різними професіями в Україні. Дослідження охопило будівництво, транспорт і логістику, виробництво, торгівлю, медицину та освіту.

Для порівняння використали прожитковий мінімум, який у 2026 році становить 3 328 грн. Показник застосовують, зокрема, для оцінки рівня життя населення та розрахунку окремих соціальних виплат.

Будівництво: хто в цій сфері заробляє найбільше

Одні з найвищих медіанних зарплат серед усіх проаналізованих професій зафіксували у будівельній галузі. Лідерами за рівнем оплати праці стали штукатури: у вересні 2026 року роботодавці пропонували їм медіанно 85 000 грн на місяць. Зазначається, що це приблизно у 25,5 раза більше за прожитковий мінімум, або майже 26 таких показників.

На другому місці опинилися фасадники з медіанною зарплатою 70 000 грн. У перерахунку на державний соціальний стандарт це близько 21 прожиткового мінімуму. Також високі пропозиції зафіксували для мулярів, яким готові платити 66 011 грн, та плиточників із медіанним заробітком 65 000 грн. Обидві професії забезпечують дохід, еквівалентний приблизно 20 прожитковим мінімумам.

Дещо нижчі, але також значні зарплатні пропозиції мають маляри – 57 500 грн, а також будівельники – 55 000 грн. Виконробам, сантехнікам та електрикам пропонували медіанно по 50 000 грн, це відповідає приблизно 15 прожитковим мінімумам. Монтажники могли розраховувати на 47 500 грн, а зварювальники – на 45 000 грн. В обох випадках ідеться приблизно про 14 прожиткових мінімумів.

Водночас у цій самій галузі є професії з набагато скромнішими заробітками. Наприклад, медіанна зарплата різноробочих на будівництві становила 20 766 грн, це лише трохи більше ніж шість прожиткових мінімумів. Таким чином, різниця між медіанними пропозиціями для штукатурів і різноробочих перевищує 64 тисячі гривень на місяць.

Транспорт і логістика: далекобійникам пропонують 65 тисяч

У сфері транспорту та логістики найвищі зарплатні пропозиції отримують далекобійники. У вересні їхня медіанна зарплата становила 65 000 грн, що дорівнює приблизно 20 прожитковим мінімумам.

Для звичайних водіїв показник був нижчим – 41 600 грн, або близько 13 прожиткових мінімумів. Кур'єрам пропонували медіанно 40 000 грн на місяць. Такий самий рівень оплати праці зафіксували для комплектувальників, які могли розраховувати на 41 250 грн.

Натомість вантажники отримували значно менше. Їхня медіанна зарплата становила 23 125 грн, що відповідає приблизно семи прожитковим мінімумам. Отже, навіть у межах однієї галузі різниця між пропозиціями для окремих спеціальностей може бути суттєвою. Зокрема, далекобійникам пропонували майже утричі більше, ніж вантажникам.

Виробництво: хто має зарплату понад 69 тисяч

Серед виробничих професій найвищий медіанний заробіток зафіксували у технологів. У вересні 2026 року він становив 69 022 грн – це приблизно 21 прожитковий мінімум.

Високі зарплатні пропозиції також отримували конструктори. Їхня медіанна оплата праці сягнула 57 812 грн, або близько 17 прожиткових мінімумів. Серед інших спеціальностей із відносно високими заробітками:

електрики на виробництві – 46 000 грн, або близько 14 прожиткових мінімумів;

механіки – 47 100 грн, або приблизно 14 прожиткових мінімумів;

оператори верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК) – 46 000 грн, або близько 14 прожиткових мінімумів;

столяри – 44 375 грн, або приблизно 13 прожиткових мінімумів;

складальники меблів – 43 125 грн, або близько 13 прожиткових мінімумів.

Нижчі зарплатні пропозиції були у токарів, складальників та слюсарів. Медіанний заробіток токарів становив 33 750 грн, складальників – 36 250 грн, а слюсарів – 23 000 грн. У перерахунку на прожитковий мінімум це приблизно 10, 11 та 7 відповідних показників.

Менеджери отримують утричі більше за касирів

У торгівлі та продажах рівень оплати праці також залежить від конкретних обов'язків. Найвищу медіанну зарплату серед проаналізованих посад у цій категорії зафіксували у менеджерів по роботі з клієнтами – 48 000 грн, це приблизно 14 прожиткових мінімумів.

Менеджерам із продажу та торговим представникам пропонували по 40 000 грн на місяць. Такий заробіток відповідає приблизно 12 прожитковим мінімумам. Водночас для продавців-консультантів медіанна зарплата становила 30 000 грн, для продавців – 24 250 грн, а для промоутерів – 25 000 грн, це орієнтовно від семи до дев'яти прожиткових мінімумів.

Найнижчий показник серед наведених професій у цій категорії зафіксували у касирів. Їхня медіанна зарплата становила 15 746 грн – менше п'яти прожиткових мінімумів. Таким чином, менеджери по роботі з клієнтами могли розраховувати на суму більш ніж утричі вищу, ніж касири.

Стоматологи опинились серед лідерів за заробітками

У медичній та фармацевтичній сферах найвищу медіанну зарплату серед проаналізованих спеціальностей мали стоматологи. У вересні 2026 року вона становила 70 375 грн, що відповідає приблизно 21 прожитковому мінімуму.

Фармацевти отримували значно менше – медіанно 40 000 грн на місяць, це близько 12 прожиткових мінімумів. Водночас варто враховувати, що наведені показники відображають медіанні зарплатні пропозиції, а не гарантований дохід кожного працівника.

В освітній сфері найвищий показник серед наведених професій зафіксували у репетиторів. Їхня медіанна зарплата у вересні становила 40 000 грн, або приблизно 12 прожиткових мінімумів. Для вчителів та викладачів медіанна оплата праці була нижчою – 31 750 грн, це близько 10 прожиткових мінімумів.

Різниця може пояснюватися специфікою зайнятості та умовами роботи. Зокрема, репетитори можуть працювати індивідуально, самостійно визначати вартість занять і кількість учнів, тоді як оплата праці вчителів та викладачів часто залежить від установлених тарифних ставок, навантаження й інших складових.

За оцінкою аналітиків, серед галузей, які потрапили до дослідження, є ті, де протягом останніх років формується дефіцит кадрів. Серед можливих причин експерти називають мобілізаційні процеси, нестачу кваліфікованих кандидатів, а також зміну очікувань самих пошукачів роботи.

Зокрема, частина кандидатів частіше звертає увагу на офісні вакансії, тоді як роботодавцям у будівництві, виробництві, транспорті та інших сферах потрібні працівники з конкретними практичними навичками. Через це компаніям доводиться конкурувати за фахівців і пропонувати вищу оплату, щоб залучити кандидатів.

Водночас зарплата не є єдиним критерієм під час вибору роботи. Пошукачі також звертають увагу на умови праці, офіційне працевлаштування, графік, можливість гнучкого режиму та інші переваги. Для одних важливішим є стабільний робочий день, для інших – можливість самостійно планувати навантаження або отримувати вищий дохід за рахунок спеціалізації.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, середня зарплата в Україні у жовтні 2026 року становить 31 тис. грн. Водночас в окремих професіях роботодавці пропонують понад 60 тис. грн на місяць. Найбільше за рік зросли зарплати альпіністів, авторів та режисерів.