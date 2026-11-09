Замість захисту енергетики – "царський" пентхаус з живим крокодилом: на Київщині викрили схему з крадіжкою 1,89 млрд грн

Підрядник, якому довірили будувати захист енергооб’єктів на Київщині, міг привласнити виділені на це 1,89 млрд грн. Частину грошей власники компанії, вірогідно, витратили на елітні авто та розкішний багаторівневий пентхаус в одному з елітних районів з Києва.

Про це повідомив активіст Сергій Стерненко. За його словами, підозру оголосили директорці Любомирі Кожушко, а дві компанії-субпідрядники пов'язані із Сергієм Соколовим.

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Обставини використання бюджетних коштів перевіряють у кримінальному провадженні, яке зараз веде слідче управління ГУ Нацполіції в Київській області. Під час обшуків правоохоронці виявили Rolls-Royce та розкішний багаторівневий пентхаус на Оболонській набережній в Києві, про високу вартість якого свідчать:

інтер’єри з позолотою;

мармурові колони;

критий басейн ;

; тераріум із живим крокодилом.

Кожушко також проходить підозрювана у справі НАБУ про закупівлі дронів, де слідство оцінює збитки у 254 млн грн. 12 жовтня ВАКС збільшив їй заставу до 6,5 млн грн через порушення процесуальних обов'язків.

Що передувало

У квітні-травні очолюваний Олегом Кравченком департамент регіонального розвитку Київської ОДА уклав 25 будівельних договорів на 1,89 млрд грн за будівництво захисних споруд для енергообʼєктів на Київщині:

15 контрактів – із "Консалтинг-буд" колишньої посадовиці Апарату Верховної Ради Любомири Кожушко;

колишньої посадовиці Апарату Верховної Ради Любомири Кожушко; 10 контрактів – із "Ю.Бі.Сі." Ігоря Нестерука.

За словами Стерненка, підрядники отримали величезні кошти з бюджету області, фактично не маючи ані техніки, ані працівників для будівництва.

Окремим епізодом розслідується інформація про привласнення мільйонів на будівництві протирадіаційного укриття у Крюківщині. У травні 2025 року КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради уклало з "Консалтинг-Буд" договір про будівництво захисної споруди для ліцею "Лідер" (вул. Мічуріна, 12-А) за 167 млн гривень.

За умовами угоди виконавець не мав залучати субпідрядників, але все ж залучив компанію "Вольт Ейдж Плюс", яка, як підозрюють слідчі, була фіктивною. "Консалтинг-Буд" перерахувало їй 10,86 млн грн за будівельно-монтажні роботи, які так і не були виконані.

При цьому "Консалтинг-Буд" замовила у "Сталь Плюс" Ігоря Ткаченка та "ТД Тризуб" Олени Маліневською матеріалів і конструкцій на 323,6 млн грн. Ці дві компанії мають статутний капітал у 1000 грн і, за попередніми даними, неофіційно контролюють Владиславом Соколовим.

13 жовтня 2026 року правоохоронці провели 22 обшуки в Києві, Київській та Дніпропетровській областях. В результаті було вилучено фінансово-господарську документацію, чорнові записи, 7 мобільних телефонів, $47,8 тис. готівкою, документи на автомобілі Land Rover Range Rover і Chevrolet Corvette, а також рушницю Benelli Raffaello. Слідство планує клопотати про тримання Кожушко під вартою, наразі триває досудове розслідування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що державний оператор газотранспортної системи (ГТС) міг переплатити понад 70 млн грн за бетонні захисні блоки, які закуповувалися через посередників майже вдвічі дорожче від цін заводів-виробників. Частина компаній-постачальників не мала власного виробництва, складів або значного штату працівників, а загальні потенційні втрати держави за чинними та майбутніми контрактами можуть перевищити 150 млн грн.