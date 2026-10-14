Замість прозорих правил – прайс-лист: нардеп розкрив ризики нових правил бронювання в Україні
Ілюстративне фото, військовий квиток на столі
Нові правила бронювання військовозобов’язаних українців від мобілізації до лав війська, які суттєво обмежать бізнес, уряд розробив без участі Верховної Ради. До того ж, оновлені умови і вимоги не були офіційно представлені, що створює поле для корупційних ризиків.
Про це заявив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Він нагадав про плани Кабміну обмежити бронювання:
- в оборонній галузі зі 100% до 85%;
- для комунальних підприємств (теплопостачання, водопостачання, водовідведення і організацій, що працюють із побутовими відходами) – з 75% до 60%.
Натомість офіційний перелік змін, що чекають на бізнес, не публікувався. "Держава зараз ховає документ, за яким економіка має вижити", – наголошує нардеп.
Координаційний центр
Інша новація: рішення щодо присвоєння "критичного" статусу підприємствам надаватиме Координаційний центр при Кабінеті міністрів. До його складу планують включити 17 представників цивільних і силових структур, зокрема:
- Міністерства економіки;
- Міністерства оборони;
- Служби безпеки України;
- Головного управління розвідки;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Національної поліції;
- Державного бюро розслідувань;
- Державної прикордонної служби.
"Там, де замість прозорих правил ставлять шлагбаум із розвідників, миттєво з'являється прайс-лист", – наголосив Железняк.
Натомість нардепів до обговорення змін не покликали.
"Парламент знову нічого не знав. Нас не питають, бо чудово знають: ви промовчите", – зазначив нардеп.
Він підсумував, що навіть після російських обстрілів бізнес в Україні зможе відновитися і функціонувати. Тоді як відсутність працівників його знищить.
Що ще пропонують у Кабміні
- Переглянути галузеві критерії критичності до 20 жовтня 2026 року. Міністерства та обласні державні адміністрації мають переглянути відповідні вимоги й погодити їх із новим Координаційним центром. Через це частині підприємств потенційно доведеться повторно підтверджувати відповідність оновленим критеріям.
- Уточнити порядок застосування нових лімітів до вже оформлених бронювань. В оприлюдненому проєкті, за наведеним описом, немає чітких правил щодо того, як діяти підприємствам, якщо кількість чинних бронювань перевищуватиме нові ліміти. Не визначено й механізму відбору працівників, бронювання яких у такому разі могло б бути скорочене.
Втім, наразі пропозиція знаходиться на рівні проєкту, а запропоновані правила остаточно не затверджені. Тому остаточні наслідки залежатимуть від того, чи ухвалить Кабмін документ і в якій редакції.
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні станом на вересень 2026 року було заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей. Найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.
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