Замість прозорих правил – прайс-лист: нардеп розкрив ризики нових правил бронювання в Україні

Нові правила бронювання військовозобов’язаних українців від мобілізації до лав війська, які суттєво обмежать бізнес, уряд розробив без участі Верховної Ради. До того ж, оновлені умови і вимоги не були офіційно представлені, що створює поле для корупційних ризиків.

Про це заявив нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Він нагадав про плани Кабміну обмежити бронювання:

в оборонній галузі зі 100% до 85%;

для комунальних підприємств (теплопостачання, водопостачання, водовідведення і організацій, що працюють із побутовими відходами) – з 75% до 60%.

Натомість офіційний перелік змін, що чекають на бізнес, не публікувався. "Держава зараз ховає документ, за яким економіка має вижити", – наголошує нардеп.

Координаційний центр

Інша новація: рішення щодо присвоєння "критичного" статусу підприємствам надаватиме Координаційний центр при Кабінеті міністрів. До його складу планують включити 17 представників цивільних і силових структур, зокрема:

Міністерства економіки;

Міністерства оборони;

Служби безпеки України;

Головного управління розвідки;

Служби зовнішньої розвідки;

Національної поліції;

Державного бюро розслідувань;

Державної прикордонної служби.

"Там, де замість прозорих правил ставлять шлагбаум із розвідників, миттєво з'являється прайс-лист", – наголосив Железняк.

Натомість нардепів до обговорення змін не покликали.

"Парламент знову нічого не знав. Нас не питають, бо чудово знають: ви промовчите", – зазначив нардеп.

Він підсумував, що навіть після російських обстрілів бізнес в Україні зможе відновитися і функціонувати. Тоді як відсутність працівників його знищить.

Що ще пропонують у Кабміні

Переглянути галузеві критерії критичності до 20 жовтня 2026 року. Міністерства та обласні державні адміністрації мають переглянути відповідні вимоги й погодити їх із новим Координаційним центром. Через це частині підприємств потенційно доведеться повторно підтверджувати відповідність оновленим критеріям.

Міністерства та обласні державні адміністрації мають переглянути відповідні вимоги й погодити їх із новим Координаційним центром. Через це частині підприємств потенційно доведеться повторно підтверджувати відповідність оновленим критеріям. Уточнити порядок застосування нових лімітів до вже оформлених бронювань. В оприлюдненому проєкті, за наведеним описом, немає чітких правил щодо того, як діяти підприємствам, якщо кількість чинних бронювань перевищуватиме нові ліміти. Не визначено й механізму відбору працівників, бронювання яких у такому разі могло б бути скорочене.

Втім, наразі пропозиція знаходиться на рівні проєкту, а запропоновані правила остаточно не затверджені. Тому остаточні наслідки залежатимуть від того, чи ухвалить Кабмін документ і в якій редакції.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні станом на вересень 2026 року було заброньовано від мобілізації близько 1,4 млн людей. Найбільше бронювань припадає на переробну промисловість, транспорт і логістику, торгівлю, енергетику та сільське господарство.