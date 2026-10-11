Залишилося кілька днів: "Київстар" примусово підвищує тарифи для своїх абонентів

Мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення одразу низки своїх тарифів. Втім, цього разу йдеться не про мобільний зв’язок, а про домашній інтернет. Зміни набудуть чинності з 15 жовтня.

Про це повідомили в самому операторі. Там зазначили, що йдеться про такі тарифи:

Базовий;

Оптимальний;

Комфортний.

"Київстар" оголосив про підв... Джерело: "Київстар" Розгорнути

Втім, деталей тарифних планів поки що немає. На офіційному сайті лише зазначено, що з деталями нових тарифів можна буде ознайомитися пізніше.

"З 15 жовтня 2026 року наші абоненти зможуть підключити оновлені тарифи Домашнього Інтернету: Базовий, Оптимальний та Комфортний... Ви зможете дізнатися більше про нові тарифи на нашому сайті з 15 жовтня", – йдеться в повідомленні.

"Київстар" закриває тарифи

Водночас зазначається, що тарифи Базовий, Оптимальний та Комфортний попередньої лінійки будуть закриті для підключення. Це означає, що нові користувачі не зможуть почати ними користуватися, однак абоненти, які вже підключені, продовжуватимуть отримувати послуги.

Разом з тим, ці пропозиції будуть перейменовані. Зокрема, вони отримають назви:

Базовий 2026;

Оптимальний 2026;

Комфортний 2026.

"Київстар" підвищив мобільні тарифи

Разом з тим, 8 жовтня "Київстар" підвищив одразу низку своїх мобільних тарифів. Причина – зростання витрат на обслуговування та відновлення мережі.

Водночас зазначається, підвищення тарифів не означає, що абоненти повинні користуватися ними в обов'язковому порядку. Як пояснили в "Київстарі", якщо нова ціна не підходить, можна:

або "самостійно перейти на будь-який доступний тариф";

або достроково розірвати договір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у вересні 2026 року українці здійснили 33 077 перенесень мобільних номерів від одного оператора до іншого (функція MNP) – переважно до lifecell. Найчастіше до інших операторів переходили абоненти "Київстару".