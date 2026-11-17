За старі гудзики платять цілі статки: за якими екземплярами "полюють" колекціонери

Гудзик – один із тих предметів, які ми сприймаємо як абсолютну буденність, але для колекціонерів така крихітна річ може мати набагато більше значення. Тому за особливі екземпляри вони готові викладати на аукціонах значні суми.

Про це повідомляє Nespechej. Журналісти наголошують, що влітку на онлайн-аукціоні в Чехії виставили за 100 тисяч крон (205 тис. грн) колекцію приблизно із 760 зразків гудзиків, вік яких починався з 1920 року.

Колекціонування гудзиків – філобутоністика – поширилася Європою у XIX столітті, а у XX столітті перетворилася на структуровану колекційну дисципліну і повноцінний напрям антикварного ринку. Колекціонери бачать у них мініатюрне дзеркало своєї епохи, яке відображає еволюцію моди, розвиток промислових технологій, зміну доступних матеріалів і навіть політичні події..

На що звертати увагу

Одне з головних правил антикварів – сам по собі вік не гарантує високої ціни – стосується і гудзиків. Більшість старих знахідок мають лише символічну вартість, тому експерти радять звертати увагу на чотири критерії.

Зворотня сторона

Саме на тильному боці криється найважливіша інформація: клеймо майстерні, назва мануфактури, місто виробництва або спеціальні позначки допомагають точно датувати виріб і визначити його рідкісність.

Cкладність виконання

Ручне гравіювання, філігрань, інкрустація або складне лиття вказують на те, що річ належала до дорогого одягу і не була масовим ширвжитком.

Зовнішній стан

Для колекціонерів збереженність речі є критичною, оскільки тріщини, відколи емалі, глибока корозія, деформоване вушко для пришивання або сліди агресивного чищення абразивами здатні знецінити навіть рідкісний екземпляр.

Історія

Якщо гудзик зрізаний зі старого мундира чи вінтажного вбрання, яке зберігається в родині, зафіксуйте цю інформацію – для поціновувачів старовини автентична історія предмета додає йому ваги.

Які гудзики можуть быть дорогими

Військова та формений фурнітура

Це одна з найпопулярніших категорій. Військові гудзики не були просто прикрасою – за гербами, номерами полків та символікою вони ідентифікували рід військ, підрозділ чи державу. Особливо високо цінуються екземпляри з доведеним провенансом (історією походження), коли відомо, кому саме належав мундир.

Шляхетні та рідкісні матеріали

Фурнітура з натурального перламутру, слонової кістки, дорогоцінних металів, високоякісної латуні, порцеляни або старовинного художнього скла коштує значно дорожче за масові штамповані вироби.

Дизайнерські та авторські роботи

Навіть гудзики XX століття (наприклад, із раннього пластику – бакеліту чи целулоїду) можуть коштувати чималих грошей, якщо вони мають незвичну форму, ручний розпис або були випущені лімітованою серією для відомих будинків моди.

Комплектність

Шість однакових антикварних гудзиків, які збереглися набором від одного костюма чи сукні, цінуються набагато вище, ніж шість розрізнених екземплярів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що колекціонування раритету є доволі поширеним хобі і в Україні, а серед перлин в таких колекціях може бути старовинна швейна машинка. Але ціна такого антикваріату – зокрема на моделі, вироблені Zinger у XIX ст. – може сягати в Україні 40 тис. грн.