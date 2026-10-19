За одну вакансію змагаються десятки українців: які професії стали найпопулярнішими

У вересні 2026 року роботодавці в Україні найбільше шукали працівників у виробництві, логістиці, торгівлі та будівництві, де медіанна зарплата сягала 43 750 грн, а найбільший приріст вакансій зафіксували в освіті (+30%) та медицині (+28%). Водночас українці найактивніше відгукувалися на вакансії у рекламі, дизайні та PR, а конкуренція серед кандидатів в IT за три місяці зросла на 97%, попри скорочення кількості пропозицій роботи.

Про це свідчать результати дослідження OLX Робота, аналітики якого порівняли кількість вакансій, активність кандидатів і медіанні зарплати у червні та вересні 2026 року. Аналіз показав, що сезонність продовжує впливати на український ринок праці, однак інтереси роботодавців і шукачів роботи часто не збігаються.

Зокрема, компанії найбільше потребують працівників робітничих спеціальностей, водіїв, складського персоналу та продавців. Натомість кандидати найактивніше відгукуються на пропозиції у сфері реклами, дизайну, телекомунікацій та на вакансії для початківців.

Де в Україні найбільше вакансій восени 2026 року

За даними аналітиків, у вересні найбільше працівників шукали підприємства виробничої сфери. Роботодавці опублікували 19 118 оголошень про роботу, а медіанна зарплата становила 30 тис. грн.

Друге місце за кількістю вакансій посіла логістика, складське господарство та доставка. У цій категорії було розміщено 17 367 оголошень із медіанною зарплатою 35 тис. грн.

Третю позицію зайняла роздрібна торгівля, продажі та закупівлі – 16 621 вакансія із зарплатою 27 500 грн. До п'ятірки також увійшли будівництво та готельно-ресторанний бізнес.

Сфера Вакансії Медіанна зарплата Виробництво 19 118 30 000 грн Логістика, склад, доставка 17 367 35 000 грн Торгівля та продажі 16 621 27 500 грн Будівництво 10 146 43 750 грн Готелі, ресторани, туризм 7 973 25 000 грн

Порівняння з червнем показало, що склад п'ятірки найпопулярніших серед роботодавців галузей не змінився. Проте кількість оголошень у кожній із них скоротилася. Так, у виробництві в червні було на 735 вакансій більше, ніж у вересні. У роздрібній торгівлі кількість пропозицій зменшилася з 19 268 до 16 621, тобто на 2 647 оголошень.

У логістиці скорочення виявилося значно меншим – лише на 176 вакансій. Водночас медіанна зарплата тут зросла на 2 500 грн, досягнувши 35 тис. грн. У будівництві кількість оголошень зменшилася на 668, а медіанна зарплата становила 43 750 грн. У готельно-ресторанному бізнесі вакансій стало менше на 1 362, а медіанна зарплата знизилася на 1 500 грн – до 25 тис. грн.

Таким чином, на початку осені роботодавці загалом пропонували менше робочих місць у найбільших за кількістю вакансій галузях, ніж на початку літа. Однак у частині сфер зарплатні пропозиції стали вищими.

Попит на освітян і медиків різко зріс

Попри скорочення кількості вакансій у найбільших галузях, окремі професійні напрямки продемонстрували суттєве зростання попиту. Найбільше збільшення кількості оголошень у вересні порівняно з червнем зафіксували у сфері освіти та перекладу – на 30%.

Зазначається, що це може бути пов'язано з початком нового навчального року, коли зростає потреба в педагогах, викладачах, репетиторах та інших спеціалістах освітньої сфери. Водночас збільшення кількості вакансій не супроводжувалося підвищенням зарплат. Навпаки, медіанна зарплата в цій категорії зменшилася на 14% і становила 17 250 грн.

Друге місце за темпами зростання попиту посіла медицина та фармацевтика. Тут кількість оголошень збільшилася на 28%, а медіанна зарплата – на 13%, до 22 500 грн. Отже, медична сфера продемонструвала одночасне зростання кількості пропозицій роботи та рівня оплати.

Окремо аналітики відзначили сферу IT та комп'ютерних технологій. Саме тут зафіксували найбільше відсоткове зростання медіанної зарплати серед проаналізованих категорій – на 18%, до 32 500 грн. Проте кількість вакансій в IT за цей самий період скоротилася на 7%.

Де українці найактивніше шукають роботу

Якщо за кількістю вакансій лідирують виробництво, логістика й торгівля, то серед шукачів роботи найбільшу активність зафіксували зовсім в інших сферах. Найбільша конкуренція серед кандидатів у вересні спостерігалася у сфері реклами, дизайну та PR. У середньому на одне оголошення припадало 36 відгуків, тоді як медіанна зарплата становила 20 250 грн.

Друге місце посіли колл-центри та телекомунікації – 27 відгуків на вакансію із зарплатою 30 тис. грн. Третю позицію зайняли пропозиції для студентів і тих, хто лише починає кар'єру. У цій категорії на одне оголошення припадало 25 відгуків, а медіанна зарплата становила 27 500 грн.

До п'ятірки також увійшли IT та комп'ютерні технології із 17 відгуками на одне оголошення й адміністративний персонал, HR та секретаріат – із 15 відгуками. При цьому медіанні зарплати в цих категоріях становили 32 500 та 23 250 грн відповідно.

Порівняння з червнем показало, що перші три позиції залишилися незмінними. Тобто реклама, дизайн, колл-центри та вакансії для початківців були популярними серед кандидатів як на початку літа, так і на початку осені. Однак IT суттєво посилило свої позиції. Якщо в червні ця сфера посідала п'яте місце із дев'ятьма відгуками на оголошення, то у вересні піднялася на четверту позицію із 17 відгуками.

Конкуренція в IT майже подвоїлася: що відбувається з вакансіями

Найпомітніші зміни в активності шукачів роботи відбулися саме у сфері інформаційних технологій. За підрахунками OLX Робота, кількість відгуків на одну вакансію в IT у вересні зросла на 97% порівняно з червнем.

Фактично це означає, що конкуренція за робочі місця в категорії майже подвоїлася. Водночас роботодавці розмістили на 7% менше оголошень, а медіанна зарплата зросла на 18%. Таке поєднання показників свідчить про посилення конкуренції серед кандидатів за доступні пропозиції роботи на платформі.

Проте ці дані не дозволяють однозначно стверджувати, що в усій IT-галузі стало менше робочих місць, адже дослідження охоплює оголошення конкретного сервісу. Друге місце за темпами збільшення активності кандидатів посіла сфера адміністративного персоналу, HR та секретаріату. Тут кількість відгуків на одну вакансію зросла на 79%.

При цьому медіанна зарплата практично не змінилася – з 23 225 грн у червні до 23 250 грн у вересні. Різниця становила лише 25 грн. Третє місце за зростанням конкуренції зайняли банки, фінанси, страхування та юриспруденція. Кількість відгуків на одну вакансію збільшилася на 61%.

Проте саме в цій категорії зарплатні пропозиції помітно погіршилися. Медіанна зарплата зменшилася на 15% – із 32 500 до 27 500 грн. Таким чином, зростання інтересу кандидатів до певної професійної сфери не обов'язково супроводжується підвищенням оплати праці.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні на фоні масштабних атак РФ на бізнес, знищення складських приміщень та цілих підприємств, спостерігається скорочення на ринку праці. Частина фахівців втратила свою роботу, однак вакансії на ринку праці для них є, тож довго без робочого місця вони не залишаться.