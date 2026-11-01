За хакерською атакою на Binance стоїть Північна Корея – ФБР

ФБР заявило, що за атакою на...

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) заявило, що Північна Корея несе відповідальність за хакерську атаку на криптовалютну біржу Binance. Зловмисники викрали віртуальних активів на суму понад 6 млрд доларів США.

Про це 31 жовтня повідомили на сайті ФБР. У спецслужбі позначають цю "конкретну зловмисну кібердіяльність Північної Кореї" як TraderTraitor.

Спільно з партнерами із Секретної служби США (USSS) та кримінально-слідчого підрозділу Податкової служби Штатів (IRS-CI) ФБР зафіксувало, що учасники операції TraderTraitor конвертують викрадені активи переважно в Ethereum (ETH).

"Очікується, що ці активи надалі будуть відмиті шляхом конвертації за допомогою DeFi та сервісів миттєвого обміну, що є підготовкою до наступних етапів виведення коштів", – сказано в повідомленні.

Усі три відомства закликали суб’єктів приватного сектору, зокрема операторів вузлів THORNode та RPC, сервіси миттєвого обміну, сервіси DeFi, компанії з аналітики блокчейнів та інших постачальників послуг у сфері віртуальних активів блокувати транзакції з адресами, які використовують учасники угруповання TraderTraitor для відмивання цих викрадених активів, або транзакції, що походять від таких адрес.

Як повідомляв OBOZ.UA, днями стало відомо, що криптобіржа Binance зазнала хакерської атаки, внаслідок якої з її гаманців вивели близько 5 млрд доларів. За попередніми даними, відтік коштів було зафіксовано відразу у п'яти блокчейнах.

Згодом зʼявилася інформація, що за зламом криптовалютної біржі Binance, який вже визнали наймасштабнішим у історії, може стояти північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor (також відоме як Lazarus Group). Також фахівці перерахували масштаби зламу, збільшивши розрахункові збитки з 5,3 до $6,36 млрд.