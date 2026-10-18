З українців списуватимуть по 150 грн: клієнтам якого банку варто перевірити рахунки

Державний Ощадбанк списуватиме з рахунків своїх клієнтів 150 грн. Втім, це стосуватиметься не всіх – лише тих, хто тривалий час не користувався своїм рахунком без платіжної картки.

Про це повідомили в самому банку. Там зазначили: нововведення набуде чинності з 1 листопада.

"Інформуємо, що відповідно до рішення продуктового комітету внесено зміни до тарифів за обслуговування поточного рахунку (без картки), затверджених постановою правління Ощадбанку від 16 квітня 2009 року №124 (зі змінами та доповненнями). Згідно із затвердженими змінами вартість обслуговування неактивних поточних рахунків (без картки) зросте до 150 грн", – йдеться в повідомленні.

Які рахунки вважаються неактивними

Загалом, зазначимо, банківський рахунок може вважатися неактивним, якщо протягом встановленого періоду за ним не проводилися жодні операції. Наприклад, коли:

Клієнт відкриває рахунок для отримання грошей або оплати конкретної послуги, а потім більше ним не користується.

Сам рахунок не закривається і продовжує вважатися діючим.

Однак, незважаючи на це, банк все одно обслуговує такий рахунок.

Водночас, зауважимо, у повідомленні Ощадбанку не уточнюється, які саме транзакції підтверджують активність рахунку та за який період банк оцінює їх наявність. Однак зазвичай автоматичне списання банківських комісій, а також внутрішні перекази між основною та віртуальною карткою не вважаються рухом коштів. А тому не подовжують активність рахунку.

Відповідно, клієнтам найкраще уточнити в банку, чи підпадає їхній рахунок під новий тариф. А також, які дії необхідно вжити, щоб уникнути комісії.

Крім того, оскільки в банку не повідомили, з якою періодичністю будуть списуватися гроші, а також як він діятиме, якщо на рахунку буде менше 150 грн, теоретично з часом у клієнта може виникнути заборгованість перед установою. Тому, щоб не опинитися в неприємній ситуації, цей момент теж краще уточнити, звернувшись до Ощадбанку.

В Україні ліквідували банк

Тим часом в Україні ліквідували АТ "Банк "Національні інвестиції" – ФГВФЛ завершив відповідну процедуру. У зв’язку з цим виплати гарантованого відшкодування вкладникам цього банку припинено. Як повідомили у Фонді, запис про припинення діяльності акціонерного товариства "Банк "Національні інвестиції" як юридичної особи вже внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських утворень.

"Ліквідація АТ "Банк "Національні інвестиції"… Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про припинення 4 серпня 2026 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам", – йдеться в повідомленні.

Рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію "Банку "Національні інвестиції" було ухвалено Нацбанком наприкінці 2015 року. Там нагадали:

Восени того ж року банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.

Власники установи не вживали жодних заходів щодо підтримання її ліквідності, поліпшення фінансового стану та усунення порушень.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. При цьому більшість вкладів зроблено в держбанки.