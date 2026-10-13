З 00:00 14 жовтня мобільний оператор змінить вартість тарифів: кому доведеться платити більше

З 14 жовтня 2026 року lifecell змінює умови підключення для нових абонентів, тариф "Максі" коштуватиме 500 грн за чотири тижні за стандартною ціною, 450 грн після персоніфікації номера та 270 грн у разі переходу від іншого оператора зі збереженням номера. Водночас тариф "Мега" закриють для нових підключень, але чинні абоненти продовжать користуватися ним на попередніх умовах, а найбільшу економію на "Максі" отримають користувачі, які перенесуть свій номер до lifecell.

Про це йдеться на офіційному сайті мобільного оператора. Окрім оновлення вартості тарифів, компанія повідомила про зміни в умовах користування мобільним інтернетом за кордоном.

Скільки коштуватиме тариф lifecell з 14 жовтня

Однією з головних змін стане оновлення вартості тарифного плану "Максі". Залежно від способу підключення та статусу номера абоненти платитимуть різні суми за однаковий період обслуговування.Зокрема, з 14 жовтня діятимуть три варіанти оплати:

Умови підключення Вартість за 4 тижні Стандартна ціна для нових абонентів 500 грн Після персоніфікації номера 450 грн Перехід від іншого оператора зі збереженням номера (MNP) 270 грн

Таким чином, різниця між стандартною ціною та спеціальною пропозицією для абонентів, які перенесуть свій номер до lifecell, становитиме 230 грн за кожні чотири тижні. У відсотковому співвідношенні це 46% від стандартної вартості тарифу.

Тобто українці, які перейдуть до lifecell від іншого оператора, зможуть платити майже вдвічі менше, ніж користувачі, які придбають новий номер і підключаться на стандартних умовах. Водночас, персоніфікація номера дозволить зменшити вартість пакета на 50 грн, або на 10%, порівняно зі стандартною ціною.

Важливо, що зазначені суми стосуються саме чотиритижневого періоду, а не календарного місяця. Через це фактичні річні витрати на мобільний зв'язок можуть бути більшими, ніж під час простого множення вартості тарифу на 12 місяців.

Скільки українці витрачатимуть на зв'язок за рік

Оскільки тарифний пакет діє 28 днів, протягом 364 днів абоненту необхідно оплатити 13 повних пакетів послуг. Відповідно, за умови незмінності тарифів та безперервного користування зв'язком витрати становитимуть:

6500 грн – за стандартною ціною 500 грн;

5850 грн – за умови персоніфікації номера та оплати 450 грн;

3510 грн – для абонентів, які перейдуть від іншого оператора та платитимуть 270 грн.

Отже, різниця між стандартною пропозицією та тарифом для користувачів MNP за 13 чотиритижневих періодів може становити 2990 грн. Для порівняння, персоніфікація номера дозволить заощадити 650 грн за такий самий період.

Розрахунки актуальні за умови, що відповідні спеціальні ціни зберігатимуться протягом усіх 13 пакетів, а оператор не змінюватиме тарифні умови. При цьому користувачам варто враховувати, що рік має 365 днів, а 13 чотиритижневих періодів охоплюють 364 дні.

Як платити 270 грн замість 500 грн і зберегти свій номер

Найнижчу вартість тарифу "Максі" передбачено для українців, які вирішать перейти до lifecell від іншого мобільного оператора за процедурою MNP. MNP, або Mobile Number Portability, – це послуга перенесення мобільного номера між операторами без його зміни.

Наприклад, якщо людина користується номером іншого оператора, вона може перейти до lifecell, зберігши звичний номер телефону разом із кодом. Абоненту не потрібно повідомляти родичів, друзів, колег або роботодавця про нові контактні дані.

Крім того, збереження номера особливо важливе для користувачів, які прив'язали його до банківських застосунків, месенджерів, державних сервісів та інших цифрових платформ. З 14 жовтня для таких абонентів тариф "Максі" коштуватиме 270 грн за чотири тижні за відповідних умов підключення.

Для перенесення номера необхідно подати відповідну заявку на MNP та виконати процедуру ідентифікації відповідно до правил послуги. Після завершення перенесення номер обслуговуватиметься в мережі нового оператора.

Що таке персоніфікація номера і як вона впливає на ціну

Ще один спосіб зменшити вартість тарифу – персоніфікувати свій мобільний номер. У такому випадку ціна "Максі" становитиме 450 грн за чотири тижні замість стандартних 500 грн. Персоніфікація означає закріплення номера за конкретною особою після підтвердження її персональних даних відповідно до процедури оператора.

Для користувача така процедура може бути корисною не лише через знижку, а й для додаткового захисту номера від неправомірного перевипуску SIM-картки або інших спроб отримати контроль над ним. Особливо це актуально для українців, які використовують номер телефону для підтвердження входу до банківських застосунків, електронної пошти та інших сервісів.

Водночас персоніфікація не є тотожною переходу від іншого оператора, це окремі процедури, для яких передбачені різні тарифні умови. Зокрема, персоніфікований номер дозволятиме платити 450 грн, тоді як перенесення номера за процедурою MNP – 270 грн за чотири тижні.

lifecell закриває тариф "Мега": що буде з чинними абонентами

Окрім оновлення вартості тарифу "Максі", lifecell із 14 жовтня припинить нові підключення до тарифного плану "Мега". Українці, які захочуть підключити його після зазначеної дати, більше не матимуть такої можливості на попередніх умовах.

Водночас для чинних користувачів ситуація інша. За повідомленням оператора, абоненти, які підключили тариф "Мега" до 14 жовтня 2026 року, продовжать обслуговуватися на чинних умовах. Отже, закриття тарифу для нових підключень не означає автоматичного переведення всіх його користувачів на інший пакет послуг.

Також це не свідчить про негайне підвищення вартості зв'язку для всіх чинних абонентів "Мега". Водночас, мобільні оператори можуть переглядати тарифи в майбутньому, повідомляючи користувачів про відповідні зміни згідно з установленими правилами.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мобільний оператор "Київстар" оголосив про підвищення одразу низки своїх тарифів. Втім, цього разу йдеться не про мобільний зв’язок, а про домашній інтернет. Зміни набудуть чинності з 15 жовтня.