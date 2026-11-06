Як Feature Flags змінюють роботу продуктових команд Slot City

Feature Flags змінюють взаємодію між розробниками, тестувальниками, продакт-менеджерами та бізнесом. Механізм дає змогу відокремити розгортання коду від запуску функції для користувачів. Але як цей підхід впливає на роботу продуктових команд? У коментарі для ІТС пояснив Артем Рудиченко, CEO Slot City.

Запуск як окреме рішення

Розробники заздалегідь додають новий функціонал у продукт і залишають його вимкненим. Увімкнути функцію можна будь-якої миті без нового деплою. Артем Рудиченко вбачає в цьому головну цінність для бізнесу: "Компанія сама визначає момент і масштаб змін".

Він звертає увагу на дослідження DORA від Google Cloud. Згідно з ним, у час поширення штучного інтелекту якість продукту допомагають утримати невеликі порції змін і швидкий відкат невдалих рішень. CEO Slot City підсумовує: "Feature Flags дають командам обидві ці можливості, тому я сприймаю результати дослідження як пряме підтвердження цінності підходу".

За словами Артема Рудиченка, прапорці задають нову логіку співпраці. Розробники інтегрують код меншими частинами, тестувальники перевіряють функцію в реальному середовищі на внутрішній групі ще до запуску для клієнтів. Продакт-менеджер сам керує аудиторією експерименту, а бізнес обирає момент запуску під власні плани без прив'язки до графіка релізів. CEO Slot City Артем Рудиченко оцінює цю зміну так: "Для мене, як керівника, ця гнучкість особливо цінна".

Новий функціонал можна відкрити невеликій частці аудиторії й поступово розширювати охоплення. У разі збою функцію швидко вимикають, не відкочуючи весь "деплой".

Що потребує уваги

Разом із кількістю прапорців зростає й обсяг роботи для команд якості. Артем Рудиченко пояснює причину: "Продукт мусить коректно працювати незалежно від того, ввімкнена функція чи вимкнена, тож кількість сценаріїв для перевірки зростає разом із кількістю перемикачів". Перемикачі, які залишаються в коді після повного запуску, поступово стають технічним боргом, тому їх варто вчасно видаляти.

"Найкраще цей інструмент працює в компаніях, де за швидкістю стоять чіткі домовленості та рішення на основі даних", – наголошує на ролі командної культури CEO Slot City Артем Рудиченко.