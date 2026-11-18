Викрали 1,4 терабайта даних і вимагали мільйони доларів: в Україні "накрили" велику хакерську мережу

Під час обшуків знайшли багато готівки.

В Україні "накрили" міжнародну хакерську мережу, яка атакувала компанії в різних країнах, блокувала їхні комп’ютерні системи й вимагала мільйонні викупи за повернення доступу до даних. Щонайменше 28 підприємств заплатили кіберзлочинцям загалом понад $40,5 млн. В одному з найбільших задокументованих випадків хакери викрали в американської компанії 1,4 терабайта інформації та вимагали $10 млн за відновлення доступу.

Міжнародну злочинну організацію викрили Офіс генерального прокурора (ОГП) України та Федеральне бюро розслідувань США. За даними слідства, до неї входили щонайменше 27 осіб із різних країн, зокрема України, Казахстану та Росії.

У схемі були задіяні десятки людей. Джерело: ОГП

Пов’язана з ними мережа налічувала понад 60 учасників у восьми юрисдикціях. Серед фігурантів – колишні учасники відомого хакерського угруповання Conti.

Як хакери зламували компанії та вимагали гроші

Зловмисники атакували підприємства нафтогазової, фармацевтичної, промислової та логістичної галузей, фінансові установи й об’єкти критичної інфраструктури. Щоб проникнути в корпоративні мережі, вони вдавалися до соціальної інженерії.

Зокрема, видавали себе за працівників служб IT-підтримки, здобували облікові дані співробітників і переконували їх встановлювати програми для віддаленого доступу. Для автоматизації шахрайських дзвінків використовували технології штучного інтелекту.

Ділки використовували ШІ. Джерело: ОГП

Потрапивши в систему, хакери викрадали конфіденційну інформацію, блокували файли за допомогою спеціального шкідливого програмного забезпечення та фактично зупиняли роботу підприємств. За відновлення доступу вимагали викуп у криптовалюті. Якщо компанія відмовлялася платити, їй погрожували оприлюднити викрадені дані.

В одному із задокументованих епізодів зловмисники викрали з американського підприємства 1,4 терабайта інформації. Спочатку вони зажадали $10 млн за відновлення доступу до даних, але після переговорів отримали $5 млн.

Слідство встановило щонайменше 28 компаній, які перерахували хакерам понад $40,5 млн. Остаточний розмір збитків ще з’ясовують.

В Україні провели 66 обшуків

Під час міжнародної операції за участю американських правоохоронців одночасно провели 66 обшуків у Києві та 11 областях України. Правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку;

мобільні телефони;

банківські картки;

майже $370 тис. і 20 тис. євро готівкою.

Під час обшуків виявили готівку. Джерело: ОГП

Чотирьом ключовим учасникам організації повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, а також у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За інкримінованими статтями Кримінального кодексу України підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше українські хакери вкрали 11 млн грн у користувачів онлайн-платформ зі США.Через чужі профілі зловмисники оформлювали покупки з використанням банківських карток.