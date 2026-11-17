Власники "Нової пошти" купили банк: які зміни чекають на клієнтів

Українська група компаній Nova, до якої входить зокрема й "Нова пошта", придбала БТА Банк. Це дозволить компанії, яка вже має власну платіжну систему NovaPay, запустити і повноцінний банк.

Про фіналізацію угоди повідомили у самій групі компаній. Там зазначили, що планують інтегрувати NovaPay у БТА Банк і провести ребрендинг фінустанови – на NovaBank.

"Поєднання технологічних можливостей NovaPay та банківської ліцензії дозволить масштабувати фінансові сервіси для бізнесу й приватних клієнтів як у цифровому форматі, так згодом і у фізичній мережі відділень", – пояснили у Nova і назвали це "природним етапом еволюції платіжної системи NovaPay".

Всі оновлення пройдуть безшовно для чинних клієнтів БТА і NovaPay: без зміни умов обслуговування, а також із повним збереженням чинних договорів та зобов’язань.

Група планує таким чином втілити концепцію банку фінансової інклюзії. "Створення NovaBank дозволить усунути фінансову ізоляцію громад, де цифрові сервіси чи відділення універсальних банків поки що відсутні, і відкриє повноцінний доступ до фінансових послуг для людей та малого бізнесу", – наголосили власники "Нової пошти".

Банк фінансової інклюзії – це окремий тип фінансових установ з обмеженою банківською ліцензією, який має забезпечувати доступ до базових банківських послуг там, де звичайні банки не можуть повноцінно працювати. Зокрема, йдеться про прифронтові та деокуповані території, де через безпекові ризики немає банківських відділень або нестабільно працюють дистанційні сервіси через перебої зі зв'язком.

Що передувало

У червні Nova та БТА Банк підписали меморандум щодо можливої купівлі установи та створення на її основі банку фінансової інклюзії. А вже 23 жовтня, коли компанія "НоваПей Інвест" повідомила Нацкомісію з цінних паперів про намір придбати 100% акцій банку і подала відповідну заяву до Нацбанку.

Це стало можливим після того, як, за даними медіа, співвласники фінкомпанії "Є-Гроші" Вячеслав Мішалов і Дмитро Шевчук припинили процедуру погодження набуття істотної участі в БТА Банку. Попереднім власником 100% статутного капіталу БТА Банку був казахський бізнесмен Кєнєс Ракішев.

12 листопада НБУ дозволив Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову придбати 100% українського БТА Банку через структури групи Nova. Водночас, згідно з даними НБУ, станом на 1 вересня 2026 року БТА Банк посідав останнє, 59-те місце серед українських банків за розміром активів. Вони становили 338,49 млн грн. За січень-серпень установа отримала 1 млн грн прибутку.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше "Нова пошта" створила власну ППО. Також компанія сформувала власні пожежні підрозділи.