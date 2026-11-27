Власникам земельних паїв дали час до 2028 року: як оформити ділянку та що буде далі

Власники невитребуваних земельних паїв, які мають лише сертифікат на право на земельну частку, повинні до 1 січня 2028 року оформити право власності на конкретну ділянку. Цей строк поширюється також на спадкоємців власників паїв. Якщо до цієї дати право власності не зареєструють, людину вважатимуть такою, що відмовилася від одержання землі.

Кінцевий термін визначає стаття 13 закону "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)". Його перенесли з 2025 на 2028 рік відповідно до закону № 3993-IX, який набув чинності 8 листопада 2024 року. В уряді пояснювали, що додатковий час надали через війну, окупацію частини територій, виїзд українців за кордон.

Земельний пай за сертифікатом: чому потрібно оформити право власності

Сертифікат на право на земельну частку (пай) підтверджує право людини на пай. Але він не засвідчує державну реєстрацію права власності на конкретну сформовану ділянку.

Зазвичай у сертифікаті вказують розмір паю в умовних кадастрових гектарах. Ця величина сама по собі не визначає точного розташування та меж ділянки. Щоб отримати землю в натурі, потрібно виділити пай, виготовити землевпорядну документацію, сформувати ділянку й присвоїти їй кадастровий номер.

Закон відносить до невитребуваних земельних часток паї, які не виділили в натурі, навіть якщо сертифікат уже підтверджує право на них. Коли процедуру завершено, право власності реєструють у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Витяг із реєстру підтверджує, кому належить ділянка.

Як оформити земельний пай, якщо є сертифікат

Спершу потрібно перевірити, на чиє ім'я видали сертифікат. Якщо його власник живий, він може сам розпочати процедуру виділення земельної частки в натурі.

Якщо сертифікат видали померлому родичу, наприклад бабусі чи дідусю, спочатку потрібно оформити спадщину. Закон прямо надає спадкоємцям право на земельну частку, посвідчену сертифікатом. Право на пай підтверджує і свідоцтво про право на спадщину.

Після цього слід звернутись із заявою про виділення паю в натурі до сільської, селищної або міської ради за місцем розташування землі. Далі буде необхідно:

виготовити документацію із землеустрою;

внести відомості про сформовану ділянку до Державного земельного кадастру та присвоїти їй кадастровий номер ;

; отримати рішення органу місцевого самоврядування про виділення паю в натурі;

зареєструвати право власності на ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Такий порядок наводить Держгеокадастр у своїх інформаційних матеріалах. Закон також визначає повноваження місцевих рад: вони розглядають заяви, уточнюють межі та площі угідь і організовують розподіл землі.

Що робити, якщо сертифікат на земельний пай втрачено

Через втрату сертифіката оформити пай може бути складніше. Особливо якщо документ видали померлому родичу й його потрібно долучити до спадщини. Тоді право на земельну частку доведеться підтверджувати іншими документами або через суд.

У судовій практиці є випадки, коли після втрати сертифіката суд встановлював, що документ належав спадкодавцю, і визнавав за спадкоємцем право на земельну частку. Зокрема, у 2026 році суд ухвалив таке рішення у справі про пай, сертифікат на який було втрачено.

У такій ситуації потрібно з'ясувати, чи збереглися дані про видачу сертифіката в архівних документах і реєстраційних книгах. Якщо підтвердити право не вдається, може знадобитися звернення до суду. Суд не відновлює сам сертифікат, але може встановити, кому він належав, і визнати право на пай.

Чи заберуть земельний пай після 1 січня 2028 року

Якщо власник невитребуваної земельної частки або його спадкоємець до 1 січня 2028 року не оформить право власності на ділянку, за законом його вважатимуть таким, що відмовився від її одержання.

Це не означає, що земля автоматично перейде у власність громади саме в день завершення строку. Спершу місцева рада за потреби формує невитребуваний пай у земельну ділянку. Потім за заявою ради та на підставі рішення суду ділянку передають у комунальну власність у порядку визнання майна безхазяйним.

Закон також дозволяє поновити строк. Якщо власник або спадкоємець пропустив його з поважної причини, суд може надати додатковий час, достатній для оформлення права власності.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні здорожчала земля сільськогосподарського призначення. У жовтні 2026 року середня вартість гектара становила 85 084 грн, що майже на 5 500 грн вище, ніж було у вересні.