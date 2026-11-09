Власник "Сільпо" закриває один зі своїх бізнесів: який сервіс припинив роботу

Fozzy Group, якій належить мережа супермаркетів "Сільпо", призупинила на невизначений термін роботу онлайн-хімчистки Mink, яка перестала приймати нові замовлення через складну ситуацію в країні. Компанія обіцяє повернути всі речі клієнтам, чиї замовлення вже перебувають у роботі, а рішення про можливе відновлення сервісу поки не оголошувала.

Про це йдеться на офіційному сайті сервісу. Там зазначили, що завершать усі процеси, які вже перебувають у роботі, повернуть клієнтам їхні речі та лише після цього повністю зупинять діяльність.

Чому Mink припиняє роботу

Онлайн-хімчистка Mink входить до бізнесів Fozzy Group – великої української торговельно-промислової групи, яка, зокрема, розвиває мережу супермаркетів "Сільпо". Тепер компанія вирішила призупинити роботу цього сервісу на невизначений термін.

У повідомленні команди йдеться про складну ситуацію в країні, яка стала причиною такого рішення. Водночас, конкретних фінансових показників, деталей щодо збитковості або інших економічних обставин, які могли вплинути на припинення роботи, компанія не навела.

Фактично Mink припиняє приймати нові замовлення, однак це не означає, що сервіс одразу припинить виконувати всі поточні операції. Спочатку команда має завершити роботу з речами, які клієнти вже передали на обслуговування. У компанії наголосили, що всі речі, які зараз перебувають у роботі, у безпеці. Їх обіцяють повернути власникам після виконання відповідних замовлень.

"Дякуємо за довіру протягом усіх цих років. Було честю дбати про чистоту ваших речей", – звернулися представники сервісу до клієнтів.

Як працювала хімчистка Mink і коли її запустили

Історія Mink розпочалася у грудні 2021 року, коли сервіс запустили в тестовому форматі. На першому етапі скористатися ним могли працівники Fozzy Group. Згодом проєкт вийшов за межі внутрішнього обслуговування компанії та почав працювати для ширшої аудиторії.

У серпні 2022 року онлайн-хімчистка перейшла до повноцінного режиму роботи. Її концепція передбачала можливість замовляти послуги без необхідності самостійно відвідувати традиційну хімчистку та витрачати час на оформлення замовлення безпосередньо в закладі. Наступним етапом розвитку стало відкриття першого фізичного простору Mink, це відбулося у грудні 2023 року в магазині "Сільпо" в селі Лісники Київської області.

Простір працював за принципом самообслуговування. Клієнт міг залишити речі у спеціальному мішку з індивідуальним номером, вказати контактні дані, після чого подальша комунікація та узгодження деталей замовлення відбувалися через смартфон.

Які послуги пропонував Mink

Протягом роботи сервіс розвивав декілька напрямів, орієнтованих як на звичайних споживачів, так і на бізнес. Зокрема, Mink пропонував:

онлайн-хімчистку для приватних клієнтів – користувачі могли оформлювати замовлення та взаємодіяти із сервісом за допомогою смартфона;

офлайн-прийом речей – для цього створили спеціальний простір у магазині "Сільпо" в Лісниках, де можна було залишити речі для подальшого обслуговування;

послуги для бізнесу – серед клієнтів цього напряму були, зокрема, бутикові магазини, яким потрібне регулярне обслуговування одягу та інших речей.

Команда також повідомляла про зростання кількості замовлень. Залежно від сезону щомісячний приріст становив від 10% до 35%.

Що відбувається з Maudau та "Сільпо"

Зупинка Mink відбувається на тлі інших структурних змін у бізнесах Fozzy Group. Зокрема, компанія переглядає організацію свого онлайн-напряму. Так, із 20 листопада маркетплейс Maudau та підрозділ "Сільпо" мають об'єднати в одну структуру. Водночас, обидва проєкти збережуть власні назви та продовжать працювати під окремими брендами.

Організаційні зміни передбачають також скорочення частини посад. Працівників, яких торкнуться нововведення, вже попередили, однак точну кількість людей, які можуть втратити роботу, компанія не розкрила. Однак, це не перший випадок скорочення персоналу в групі. Раніше Fozzy Group повідомляла про оптимізацію команд через втрату частини супермаркетів і виробничих потужностей унаслідок російських атак.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мережа магазинів "Сільпо-Фуд" визнала понад 1,5 млрд грн збитків через російські атаки за січень-вересень 2026 року, зокрема списавши 1,4 млрд грн оборотних та 53,4 млн грн необоротних активів. Росія пошкодила або знищила понад 20 об’єктів Fozzy Group, а остаточна сума втрат продуктової мережі може зрости.