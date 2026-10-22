Вкладникам припинили виплати: які банки остаточно ліквідували в Україні у 2026 році

У 2026 році в Україні завершили ліквідацію двох банків – "Конкорд" і Банк Національні інвестиції. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) закінчив процедури ліквідації цих установ і припинив виплачувати їхнім вкладникам гарантоване відшкодування. Ще три банки – РВС Банк, Мотор-Банк і PINbank – проходять інші етапи виведення з ринку.

Про це свідчать дані ФГВФО. Саме ця установа відповідає за виведення неплатоспроможних банків із ринку, організовує виплату відшкодування та здійснює ліквідацію після відкликання банківської ліцензії.

Під час воєнного стану в Україні діє режим 100%-го гарантування вкладів фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців. Він поширюється на кошти на банківських рахунках і депозитах разом із нарахованими відсотками. Через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану в Україні ліміт становитиме 600 тис. грннезалежно від кількості рахунків одному банку.

"Конкорд": вкладникам виплатили понад 631 млн грн

9 березня 2026 року Фонд гарантування вкладів ухвалив рішення завершити ліквідаційну процедуру АТ ""КБ "Конкорд". Тоді ж затвердили ліквідаційний баланс і звіт про виконання процедури.

5 травня 2026 року банк припинив існування як юридична особа: відповідний запис внесли до Єдиного державного реєстру. Відтоді Фонд гарантування більше не виконував повноважень ліквідатора.

Вкладники "Конкорду" загалом отримали 631,2 млн грн гарантованого відшкодування. Після затвердження ліквідаційного балансу виплати гарантованих сум припинили.

Банк втратив ліцензію ще 1 серпня 2023 року. НБУ вирішив вивести його з ринку, зокрема, через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Банк Національні інвестиції: виплати припинили 4 серпня

У 2026 році остаточно завершили ліквідацію ще одного банку – АТ "Банк Національні інвестиції". 4 серпня 2026 року до державного реєстру внесли запис про припинення банку як юридичної особи. Того ж дня Фонд гарантування завершив повноваження ліквідатора й припинив виплати гарантованого відшкодування вкладникам.

Рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію банку було ухвалено Нацбанком аж наприкінці 2015 року. Регулятор зазначав, що власники установи не вживали жодних заходів щодо підтримання її ліквідності, поліпшення фінансового стану та усунення порушень після проголошення банку проблемним.

Які банки ще ліквідують

У 2026 році НБУ ухвалив рішення вивести з ринку кілька банків, але не всі вони вже припинили існування як юридичні особи, адже відкликання ліцензії або початок виплат вкладникам самі по собі не означають, що ліквідацію завершено. Йдеться про такі фінустанови:

РВС Банк – процедуру ліквідації розпочали 5 січня 2026 року. Вона триватиме три роки, до 4 січня 2029-го.

– процедуру ліквідації розпочали 5 січня 2026 року. Вона триватиме три роки, до 4 січня 2029-го. Мотор-Банк – НБУ визнав його неплатоспроможним у лютому 2026 року, а у квітні розпочалася ліквідація. Вкладникам виплачували кошти через механізм гарантування.

– НБУ визнав його неплатоспроможним у лютому 2026 року, а у квітні розпочалася ліквідація. Вкладникам виплачували кошти через механізм гарантування. PINbank – НБУ визнав його неплатоспроможним у лютому 2026 року, після чого Фонд гарантування запровадив тимчасову адміністрацію. Виплати вкладникам почалися 12 березня.

Як отримати гроші з банку, який збанкрутував

Якщо банк визнали неплатоспроможним і почали ліквідувати, вкладникам не потрібно самостійно звертатися до колишнього керівництва установи. Виплатами гарантованого відшкодування займається виключно Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

Отримати гроші можна онлайн або у відділенні банку-агента, через який Фонд організовує виплати. Є три основні способи отримати відшкодування:

через застосунок Дія;

дистанційно через онлайн-сервіс банку-агента, якщо він надає таку послугу;

особисто у відділенні банку-агента.

Як повернути вклад через Дію

Щоб подати заявку на виплату через застосунок, потрібно:

Оновити Дію та авторизуватися.

Відкрити розділ "Послуги" й "Повернення вкладів".

Вибрати банк, у якому були відкриті рахунок або депозит.

Вибрати картку в банку-агенті, який бере участь у програмі. Якщо відповідної картки немає, у застосунку може бути доступна можливість відкрити її в одному з банків-учасників.

Перевірити контактні дані та заяву із зазначеною сумою відшкодування.

Підписати заяву за допомогою Дія.Підпис.

Після цього заява надходить на опрацювання. За інформацією Дії, за стандартною процедурою перерахування коштів може тривати до трьох робочих днів. Якщо людина мала рахунки в кількох банках, заяву на відшкодування потрібно подавати окремо щодо кожної установи.

Як отримати гроші через банк-агент

Якщо вкладник не користується Дією, він може звернутися до банку-агента Фонду. У відділенні потрібно пред’явити:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Залежно від доступних способів виплати гроші можна отримати готівкою або переказом на рахунок. Перелік банків-агентів та актуальні умови виплат потрібно перевірити на офіційному сайті фонду.

Як повідомляв OBOZ.UA, деякі банківські вклади в Україні не підлягають поверненню. Йдеться, зокрема, про "мікродепозити" та вкладення юросіб.