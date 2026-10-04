Вільного житла майже немає: де в Україні квартири розбирають за години, навіть за шалені гроші

На заході України різко скоротилася пропозиція житла, в Ужгороді вільних квартир практично немає, в Івано-Франківську на один варіант претендують до 25-30 людей, а у Львові найдешевше житло розбирають найшвидше. Якщо взимку через безпекову та енергетичну ситуацію почнеться нова хвиля переїздів, дефіцит може посилитися, а ціни – знову піти вгору.

Про це пишуть медіа з посиланням на профільних фахівців цієї галузі. Однією з причин стало нове зростання попиту з боку українців, які переїжджають із Києва, Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси та інших міст.

Напередодні зими частина родин намагається перебратися у західні регіони, а пропозиція житла не встигає за попитом. Як наслідок, потенційним орендарям дедалі частіше доводиться розглядати не лише обласні центри, а й передмістя та невеликі населені пункти.

В Ужгороді вільних квартир практично не залишилося

Найскладнішою ситуація стала в Ужгороді. Невеликий за розміром ринок нерухомості міста не витримує різкого збільшення кількості потенційних орендарів. За статистикою ЛУН, середня вартість оренди в Ужгороді за рік зросла приблизно на 50%, а орендні ставки вже приблизно на 80% перевищують київські.

Причому особливо помітно ситуація змінилася протягом останніх місяців. Керівник агентства нерухомості R.Grand та голова регіонального представництва Асоціації фахівців з нерухомості України Роман Перегинець розповів, що в місті фактично розібрали навіть ті квартири, які раніше вважалися непривабливими для орендарів.

"Два тижні тому у місті повністю розібрали усі варіанти квартир під оренду, навіть ті, які вважались неліквідними", – зазначив він. Дефіцит стосується не тільки квартир. Знайти вільний приватний будинок також надзвичайно складно. Значну частину таких об'єктів орендували родини, які приїхали з Києва та шукали більше житло для проживання з дітьми.

За словами рієлтора, серед запитів були будинки площею приблизно 150-200 кв. м та таунхауси вартістю $2000-4000 на місяць. При цьому люди, які зараз звертаються до агентств, готові платити дуже великі для регіонального ринку суми.

"Люди, які їдуть з Києва, Дніпра, Запоріжжя, вже готові знімати двокімнатну за $1500-$2000 на місяць. Але квартир немає", – пояснює Перегинець. Однією з причин такої ситуації експерт називає різке збільшення фактичного населення Ужгорода.

За його оцінкою, від початку повномасштабної війни кількість жителів могла зрости приблизно зі 120 тис. до 300 тис. осіб. Тобто попит зріс значно швидше, ніж фізично міг збільшитися житловий фонд.

Дефіцит уже поширився за межі Ужгорода

Через брак пропозиції орендарі почали активніше дивитися на невеликі міста Закарпаття. Відповідно, дорожчає житло вже не тільки в самому Ужгороді.

Наприклад, у Перечині, розташованому приблизно за 30 км від обласного центру, попит також різко зріс. Однокімнатні квартири там уже можуть пропонувати за 16 тис. грн на місяць і більше. Частина людей на тлі дефіциту оренди взагалі переходить до купівлі нерухомості.

Йдеться переважно про тих, хто вже розуміє, що планує залишатися на Закарпатті надовго. Таким чином, високий попит одночасно підтримує і ринок оренди, і продажі квартир у новобудовах.

У Львові квартири є, але дешевого житла дедалі менше

Дещо кращою залишається ситуація у Львові. Повного дефіциту пропозиції тут поки немає, однак знайти доступне житло стає складніше. Середня вартість оренди однокімнатної квартири становить близько 24,8 тис. грн на місяць. За рік цей показник збільшився приблизно на 32%.

Директор Рієлторського бюро "Варіант" та очільник львівської філії АФНУ Андрій Борисов зазначає, що кількість запитів від людей, які переїжджають із східних регіонів, значно збільшилася. Найбільший попит традиційно припадає на дешевший сегмент.

"Менше ніж за 17 000 грн на місяць не знайдеш, а з покращеним ремонтом – від 20 000 грн", – розповідає Борисов. Особливо активно шукають двокімнатні квартири. Родини з більшими бюджетами розглядають приватні будинки у Львові та передмісті.

Серед популярних напрямків – Винники, Лисеничі, Малечковичі та інші населені пункти на відстані приблизно до 10 км від Львова. Вартість оренди будинку в передмісті може становити $800-1000 на місяць. Водночас квартира з якісним ремонтом у новобудові або старому австрійському будинку може обійтися приблизно у $1200 на місяць.

Причому очікування людей, які приїжджають із Києва, не завжди відповідають львівським реаліям. "Кияни зазвичай хочуть за ті самі гроші, що й у столиці, зняти в центрі три-чотирикімнатну квартиру на сім'ю, але не виходить – львівські ціни вищі", – пояснює рієлтор.

У Франківську на одну квартиру претендують десятки людей

Ще гострішою стала ситуація в Івано-Франківську. Кількість доступних для довгострокової оренди квартир там скоротилася до мінімуму. Середня вартість однокімнатної квартири становить приблизно 22,5 тис. грн на місяць, що на 42% більше, ніж роком раніше.

Директор регіонального відділення АФНУ Нестор Слюсаренко оцінює конкуренцію серед потенційних орендарів у 25-30 людей на одну квартиру. "Житла залишилось дуже мало. На кожну квартиру по 25-30 охочих", – розповідає експерт.

За його словами, хороші варіанти можуть знайти нового орендаря буквально за пів дня. Лише протягом вересня ціни на оренду в місті, за оцінками фахівця, підскочили приблизно на 20-25%, а вартість окремих квартир сягає $650 на місяць. Причому дефіцит настільки великий, що попит є практично на все житло – від старих квартир із радянським ремонтом до дорогих сучасних об'єктів.

Будинки за тисячі доларів теж розбирають за години

Попит в Івано-Франківській області вийшов далеко за межі самого обласного центру. Люди шукають приватні будинки у передмістях, туристичних містах та інших населених пунктах регіону. Показовою є ситуація в Яремчі. За словами Слюсаренка, один із будинків за $1850 на місяць орендували протягом кількох годин. Попит є навіть на варіанти приблизно за $3000 щомісяця.

Через це ринок може почати змінюватися структурно. Власникам будинків і квартир, які традиційно працювали з туристами та здавали житло подобово, за нинішнього попиту може стати вигідніше переходити на довгострокову оренду. Зазначається, що це здатне дещо збільшити кількість пропозицій, однак повністю проблему дефіциту не вирішить.

У Луцьку ціни вже наздогнали Київ

Напруженою залишається ситуація і в Луцьку. На відміну від Ужгорода чи Івано-Франківська, доступні квартири там ще є, однак охочих орендувати житло значно більше, ніж пропозицій. За словами голови Волинської філії АФНУ Тетяни Шевчук, ціни фактично вже досягли київського рівня.

Однокімнатна квартира коштує від 12 тис. грн на місяць, тоді як за двокімнатне житло з автономним опаленням доведеться віддати від 20 тис. грн. Саме автономне опалення та загальна енергетична незалежність житла можуть ставати дедалі важливішими характеристиками перед зимою.

Головним ризиком для західноукраїнського ринку нерухомості залишається нова хвиля внутрішньої міграції. Якщо через безпекову ситуацію та можливі проблеми з енергопостачанням значна кількість людей одночасно вирішить переїхати із центральних, південних та східних областей, вільних квартир у найбільш популярних західних містах може просто не вистачити.

За словами Нестора Слюсаренка, ситуація вже наближається до тієї, яка спостерігалася на початку повномасштабної війни. Різниця полягає в тому, що у 2022 році величезний потік людей виник практично одномоментно, а зараз міста заповнюються поступово.

Проте запас вільного житла вже значною мірою вичерпаний. Тому новий різкий стрибок попиту може призвести одразу до двох наслідків, ще більшого дефіциту квартир та подальшого підвищення цін.

Частині українців у такому разі доведеться відмовитися від найбільш популярних напрямків і шукати житло у менших містах, селах та віддаленіших передмістях. Іншим, за оцінками учасників ринку, доведеться розглядати переїзд в інші регіони або навіть за кордон.

Швидко збільшити кількість квартир не вдасться

Навіть високі ціни не дозволять ринку миттєво відреагувати на дефіцит. Наприклад, в Ужгороді є сотні квартир у новобудовах, які теоретично могли б поповнити ринок довгострокової оренди. Проблема полягає в тому, що значна частина такого житла залишається без ремонту. Для того щоб підготувати його до заселення, потрібні місяці та значні інвестиції.

Не здатне швидко вирішити проблему і нове будівництво. Навіть попри те, що у західних областях будують більше житла, від початку проєкту до фактичного заселення квартир проходить значний час.

Так, за даними Держстату, у Львівській області за перше півріччя 2026 року ввели в експлуатацію на 5,2% більше житла, ніж за аналогічний період 2025 року. Збільшення обсягів житлового будівництва спостерігається також в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Однак за нинішніх темпів внутрішньої міграції цього може бути недостатньо, щоб швидко збалансувати ринок.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, майже 40% опитаних українців уже планують або розглядають переїзд узимку 2026-2027 років через можливі проблеми з комунальними послугами. Найчастіше українці готові орендувати приватний будинок або квартиру, а серед потенційних напрямків переїзду найбільше називали Івано-Франківську, Київську та Закарпатську області.