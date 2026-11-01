Відселення українців з квартир: "слуга народу" розповіла, хто ухвалюватиме рішення про знесення будинків

Проблема застарілого житлового фонду в Україні дуже гостра. За оцінками, нині в країні близько 30 тис. "хрущовок", багато з яких почали будувати в 1957 році – і значна кількість їх перебуває в аварійному стані. Одним же з рішень питання є знесення цих споруд – для того, щоб на їхньому місці збудувати нові. Втім, примусового відселення мешканців не буде.

Про це OBOZ.UA розповіла голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга Народу"). Вона зазначила: зараз обговорюється питання, "яка кількість людей повинна буде ухвалити рішення про знесення будинку".

"Однак, це не буде 100%-ва планка. Адже ми розуміємо, що завжди будуть люди, які скажуть, що нічого не хочуть", – пояснила Шуляк.

Спочатку потрібно ухвалити закон

Втім, зазначила Шуляк, для того, щоб знесення будинків стало можливим, народні депутати мають проголосувати, а президент підписати відповідний законопроєкт №6458. Однак:

Він поки що пройшов лише 1-ше читання.

Зараз його "готують до 2-го".

Де українці житимуть після знесення їхніх будинків

Водночас, зазначила вона, під час виселення українцям надаватимуть компенсацію за їхні квартири. Однак якою вона буде, ще належить визначити:

Якщо йтиметься про нові квадратні метри – "то де вони будуть".

Якщо про гроші – то яка сума.

"Людина має розуміти, чи зможе вона за ці гроші придбати потрібне їй житло, чи ні", – пояснила нардепка.

Як повідомляв OBOZ.UA, разом з тим, у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.