Відомий європейський лоукостер скасував усі рейси: авіакомпанія на межі банкрутства

Норвезька авіакомпанія Norse Atlantic Airways скасувала всі рейси на 26 листопада через критичне фінансове становище і шукає термінове фінансування або інвестора, який може забезпечити її подальшу роботу. Якщо найближчим часом гроші не вдасться залучити, керівництво планує подати заяву про банкрутство, а гарантій порятунку перевізника наразі немає.

Про призупинення рейсів та ризик банкрутства повідомила сама Norse Atlantic Airways ASA, зазначивши, що наразі шукає життєздатне рішення для фінансування своєї діяльності. Водночас, гарантій того, що переговори завершаться успішно, немає.

Norse Atlantic скасувала всі рейси: що відомо

Авіакомпанія оголосила про призупинення всіх запланованих польотів на четвер, 26 листопада. Рішення ухвалили на тлі пошуку короткострокового фінансування, яке має дозволити перевізнику продовжити роботу та виконати найближчі фінансові зобов'язання.

У заяві компанії йдеться, що рада директорів намагається знайти можливість залучити необхідні кошти, зокрема через переговори з інвесторами щодо потенційного поглинання. Такий сценарій може передбачати не лише зміну власника, а й фінансову підтримку, яка допоможе авіакомпанії втриматися на ринку.

Однак, якщо домовитися про фінансування не вдасться у найближчий час, керівництво планує розпочати процедуру банкрутства. Фінансові проблеми Norse Atlantic пов'язані з погіршенням економічних умов для перевізника, зростанням витрат та ослабленням попиту на окремих напрямках.

Компанія працює у сегменті далекомагістральних бюджетних перевезень, де значні витрати на пальне, обслуговування літаків та організацію маршрутів можуть суттєво впливати на фінансовий результат. За повідомленнями, авіаперевізник зіткнувся з настільки серйозним дефіцитом коштів, що виникли труднощі із своєчасною виплатою зарплат працівникам.

Крім того, компанії необхідно було забезпечити фінансування найближчих зобов'язань, щоб не допустити повного припинення операцій. Ще 25 листопада Norse Atlantic оцінювала власне фінансове становище як критичне та заявляла про потребу в додаткових коштах. Уже наступного дня стало відомо про призупинення всіх рейсів і можливу процедуру банкрутства, якщо короткострокове фінансування не буде знайдено.

На тлі проблем компанія намагалася скорочувати витрати та змінювати стратегію роботи. Зокрема, перевізник відмовився від частини напрямків, а також переорієнтувався на азійський ринок через послаблення попиту на трансатлантичні перевезення та збільшення витрат на пальне.

Акції Norse Atlantic різко коливалися на тлі новин

Фінансова криза відобразилася й на вартості акцій авіакомпанії. За даними Bloomberg, у четвер, 26 листопада, цінні папери Norse Atlantic демонстрували значну волатильність, на початку торгів вони впали приблизно на 18%, після чого різко зросли на 38%, а згодом втратили більшу частину цього підвищення.

Такі коливання відбувалися на тлі невизначеності щодо майбутнього перевізника та спроб знайти інвестора, який міг би забезпечити необхідне фінансування. Ринкова капіталізація компанії скоротилася приблизно до 103 млн норвезьких крон, що еквівалентно близько 10,5 млн доларів.

Фінансові труднощі Norse Atlantic почали впливати на її маршрутну мережу ще до нинішнього призупинення польотів. Раніше компанія скасувала рейси до Лос-Анджелеса та з нього, хоча цей напрямок був одним із важливих для її діяльності. Згодом перевізник змінив географію польотів, зробивши ставку на азійський ринок, це відбувалося на тлі ослаблення попиту на трансатлантичні подорожі та зростання витрат, зокрема на авіаційне пальне.

Ще одним кроком для поповнення грошових резервів стала передача частини літаків у лізинг пакистанській авіакомпанії Pakistan International Airlines. Однак, за повідомленнями, ці літаки наразі не експлуатуються пакистанським перевізником, а рейси до Великої Британії були скасовані.

Компанія вже шукала покупця та скорочувала персонал

Norse Atlantic раніше залучила JPMorgan Chase & Co. для організації процесу продажу компанії. Перевізник протягом кількох років намагався укладати партнерські угоди з великими авіакомпаніями та оголошував про різні домовленості, але частина цих планів так і не була реалізована.

Крім пошуку стратегічного партнера, Norse Atlantic запроваджувала програму скорочення витрат. Вона передбачала звільнення 75 працівників та, за планами компанії, мала забезпечити економію близько 50 млн доларів. Попри спроби оптимізувати діяльність, перевізник продовжив стикатися з фінансовими проблемами.

Які рейси виконувала Norse Atlantic

Norse Atlantic Airways – норвезька далекомагістральна бюджетна авіакомпанія, яка працювала на маршрутах між Європою, Північною Америкою, Африкою та Азією. Перевізник намагався зайняти нішу доступних трансатлантичних перельотів, яка звільнилася після того, як Norwegian Air Shuttle відмовилася від далекомагістрального сегмента та зосередилася на європейських маршрутах.

Авіакомпанія експлуатувала флот із приблизно 11–12 літаків Boeing 787 Dreamliner, більшість з яких орендувала у лізингових компаній BOC Aviation Ltd. та AerCap Holdings NV. Раніше Norse Atlantic обслуговувала близько 22 маршрутів, однак протягом 2026 року їхня кількість суттєво скоротилася – приблизно вдвічі порівняно з початком року. До листопада компанія виконувала рейси між Таїландом та Європою, Флоридою та Великою Британією, а також Південною Африкою та Лондоном.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, найбільший авіаперевізник Європи Ryanair прогнозує, що у 2027 році авіаквитки в Європі можуть подорожчати на 10-20% через зростання цін на пальне, скорочення рейсів і можливі банкрутства авіакомпаній. Водночас, це прогноз щодо загального ринку, а фактична вартість квитків залежатиме від маршруту.