Варто мати всім, хто орендує квартири: який документ радять укладати юристи

У владі відмовилися від обов’язкової реєстрації договорів оренди квартир і будинків. Проте юристи настійно радять оформлювати такий документ. Адже це закріпить умови оренди й допоможе уникнути неприємностей як власникам житла, так і орендарям.

Річ у тім, що в такому документі можна зафіксувати чіткі параметри оренди, що матиме переваги як для орендаря, так і для орендодавця, розповіли фахівці "Юридичного радника для ВПЛ". Зокрема, зазначили вони, йдеться про:

термін оренди;

стан житла;

розмір плати;

порядок розірвання договору.

Крім того, зазначається, договір надасть орендареві можливість претендувати на отримання податкової знижки на оренду житла. Або ж субсидії за місцем фактичного проживання.

Що має бути в договорі

Сам же договір, наголошується, має містити низку пунктів. Зокрема:

ПІБ та адреси сторін.

"Можна вказати і паспортні дані, але це не є суворою вимогою", – наголошують юристи.

Об'єкт оренди.

Обов'язково прописати, чи це квартира, кімната, житловий будинок або його частина тощо.

Дата укладання договору та термін, на який він укладається.

Важливо також вказати спосіб продовження договору та його припинення. Наприклад, договір продовжується автоматично, якщо за місяць до дати закінчення договору жодна зі сторін не виявила бажання припинити договір, або інший варіант.

Розмір та порядок оплати.

Важливо детально прописати, яким чином проводитиметься оплата. Зокрема, на банківський рахунок чи готівкою.

"У разі безготівкової оплати зберігайте виписки або квитанції. Оплачуючи готівкою, складіть додаток до договору або акт прийому-передачі довільної форми або розписку", – радять спеціалісти.

Порядок здійснення комунальних платежів.

Потрібно вказати, хто саме та в які терміни їх сплачує.

Питання страхового депозиту та його повернення.

"Страховий депозит – це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом із першим внеском за оренду "в рахунок останнього місяця". Для орендодавця він гарантує цілісність квартири та майна всередині. Тобто якщо, наприклад, будуть зламані меблі або техніка, під час виїзду з цього депозиту утримають вартість завданих збитків. З нього також утримають борги за неоплачені комунальні послуги чи орендні платежі", – зазначають юристи.

Акт прийому-передачі.

У ньому потрібно докладно описати стан квартири, вказати, які в ній є речі та як вони виглядають.

Спочатку потрібно перевірити документи на житло

Втім, підкреслюється, перед укладенням договору слід перевірити документи на житло – особливо, якщо ціна оренди занадто низька. Річ у тім, що орендодавці можуть приховати ті чи інші важливі відомості, що в майбутньому може спричинити проблеми. Найчастіше, за даними юристів, приховувати намагаються, що:

квартира (будинок) здається без згоди власника;

житло належить іншим особам;

житло в іпотеці;

квартира чи будинки перебувають під арештом;

документи на власність оформлені неналежним чином чи взагалі їх немає.

"Також орендодавець має надати документ, що засвідчує його особу", – наголошують юристи. При цьому, зазначають вони, документами, що підтверджують право власності на житло, можуть бути:

витяг з єдиного реєстру нерухомого майна;

свідоцтво про право власності/про право на спадщину;

договір купівлі-продажу/дарування тощо.

Обов’язкової реєстрації договорів оренди не буде

Зі свого боку, голова парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу") раніше розповіла OBOZ.UA, що наразі в парламенті не зафіксовано законодавчих ініціатив щодо запровадження реєстрації договорів оренди. І очікувати цього – як і відповідних штрафів – поки що не варто. Вона зазначила:

Міністерство розвитку громади та територій раніше пропонувало обов’язково реєструвати всі договори оренди.

Однак комітет відхилив цю норму.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас Україна має великі проблеми з житловим фондом. Нині в країні налічуються десятки тисяч "хрущовок" – багатоквартирних будинків, які почали будувати наприкінці 1950-х років. При цьому значна кількість із них перебуває в аварійному стані. Одним із рішень цієї проблеми є знесення цих споруд і будівництво на їхньому місці нових будівель. Втім, за останніми даними, примусового виселення мешканців не буде.