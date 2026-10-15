Вартість квартир в 6 разів вища, ніж в Україні: за скільки можна купити житло в ЄС

Ціни на житло у країнах Європейського Союзу (ЄС) традиційно вища, ніж в Україні, причому різниця може бути 6-кратною. Водночас в розрізі мінімальних зарплат ця відмінність вже не здається настільки вражаючою.

Про це свідчать дані, опубліковані OLX Нерухомість. Аналітики порівняли ціни вартість однокімнатних квартир (площею 30-40 кв. м) в Україні, Польщі, Румунії, Португалії та найбільших містах цих країн.

Україна

У серпні 2026 року медіанна вартість квартири площею 30-40 кв. м в Україні становила $38,5 тис. Найдорожчим містом для купівлі компактного житла виявився Львів, який випередив навіть столицю орієнтовно на $4,4 тис, тоді як розрив з іншими регіонами значно суттєвіший. Загалом ситуація в найбiльших мiстах країни виглядає так:

Львів: $57,4 тис.;

$57,4 тис.; Київ: $53 тис.;

$53 тис.; Одеса: $38,5 тис.;

$38,5 тис.; Дніпро: $27,5 тис.;

$27,5 тис.; Харків: $25 тис.

Румунія

Румунія є наступною за рівнем цін після України – загалом по країні медіанний показник сягає $74,2 тис. за квартиру площею 30-40 кв. м, що майже вдвічі більше за українську вартість. Найдорожче житло виявилося не в столиці, а в другому за величиною місті країни – Клуж-Напоці, де розташований найбільший університет та активно розвиваються сфери IT, культури й туризму:

Клуж-Напока: $105,3 тис.;

$105,3 тис.; Тімішоара: $84,2 тис.;

$84,2 тис.; Констанца: $79 тис.;

$79 тис.; Бухарест: $75,5 тис.

$75,5 тис. Ясси: $73,2 тис.

Польща

У Польщі загальна медіанна ціна купівлі квартири площею 30-40 кв. м становить $129,6 тис. Це втричі дорожче, ніж в Україні, а різниця між медіанними показниками обох країн перевищує $90 тис. На відміну від України та Румунії, найвищі ціни тут зафіксовано саме в столиці:

Варшава: $174,2 тис.;

$174,2 тис.; Краків: $164,2 тис.;

Гданськ: $158,3 тис.;

$158,3 тис.; Вроцлав: $145,5 тис.;

$145,5 тис.; Познань: $134,1 тис.

Португалія

Португалія виявилася найдорожчою серед досліджених країн: за квартиру площею 30-40 кв. м у серпні 2026 року тут у середньому просили $243 тис. Це майже в 7 разів перевищує показник України. Також саме на португальському ринку спостерігається найбільший розрив між великими містами;

Лісабон: $297 тис.;

$297 тис.; Порту: $243 тис.;

$243 тис.; Сетубал: $232,6 тис.;

Коїмбра: $221,4 тис.;

$221,4 тис.; Брага: $210,6 тис.

Співвідношення цін та зарплат

Під час оцінки того, наскільки дорогою чи дешевою є нерухомість у різних країнах, експерти радять враховувати рівень заробітних плат, податки, прожитковий мінімум та загальну економічну ситуацію. Зокрема, показники мінімальної заробітної плати (до оподаткування) станом на 2026 рік суттєво відрізняються:

Україна: $193 (8647 грн);

$193 (8647 грн); Румунія: $932 (4325 леїв);

$932 (4325 леїв); Португалія: $1046 (920 євро);

$1046 (920 євро); Польща: $1249 (4806 злотих)

Таким чином високі ціни на житло в країнах ЄС частково пояснюються і значно вищим рівнем мінімальної оплати праці. Окрім того, існує помітна різниця у вартості й всередині окремих країн, де ціна квартири аналогічної площі може відрізнятися на десятки тисяч доларів.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українці увійшли до топ-10 іноземних покупців іспанської нерухомості у першому триместрі 2026 року. Їх не злякали навіть рекордні ціни на житло – майже 2500 євро/кв.м.