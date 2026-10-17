В Ужгороді комору без меблів та ремонту здають у якості однокімнатної квартири: скільки грошей хочуть

В Ужгороді квартири у віддалених від центру районах без ремонту коштують від 20 тис. грн, з ремонтом – від 30 тис. грн. І це в рази більше, ніж кілька років тому. Найдешевший варіант – комора за шість тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA. Разом із тим, середня зарплата в Ужгороді не зросла пропорційно вартості житла. Згідно з даними Work.ua, зараз в Ужгороді в середньому пропонують 30,5 тис. грн. Для порівняння: середня зарплата в Києві – 37,5 тис. грн. При цьому в столиці оренда "однокімнатки" обійдеться в 43% медіанної зарплати, тоді як в Ужгороді – у 118%.

Тобто українець, який живе та працює в Ужгороді й має середній дохід, майже не має шансів орендувати повноцінне окреме житло. Хоча якесь житло все ж орендувати можна. Наприклад, власник комори без опалення, ліжка, ремонту й узагалі умов для комфортного проживання пропонує орендувати нерухомість за 6 тис. грн на місяць. Своє приміщення автор оголошення назвав "однокімнатною квартирою малої площі".

"Ми виїхали із Запоріжжя ще у 2023-му, спочатку пожили зовсім трохи у Львові, але потім друзі покликали в Ужгород. Казали, що там дуже спокійно: невелике місто, нічого туди не долітає і взагалі можна спокійно дитину в школу відпустити. Нас спочатку здивувало, що всі ціни – у доларах. Ми орендували квартиру за 450 доларів. Долар зростає – то майже щомісяця доводиться платити більше. Але тепер наша квартира вже коштує 600 доларів. Це звичайна хрущовка на 43 кв. м", – бідкається мешканка Ужгорода Аліна.

Як раніше писав OBOZ.UA, Київський окружний адміністративний суд задовільнив позов Державної податкової служби у Київській області та зобов'язав українку доплатити більше 346 тис. грн податків. Жінка, як встановила податкова перевірка, заробляла на OnlyFans. Проте в суді вона заявила, що її дані, ймовірно, вкрали і на згаданій платформі вона не заробляла.