В уряді України готують масові скорочення: Корецький розкрив важливий нюанс

В Україні готуються до масштабної оптимізації та підвищення ефективності державного апарату. З цією метою на першому етапу буде скорочено понад 4 тисячі вакантних посад у центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ), а також помітно зменшиться кількість заступників міністрів.

Про це повідоми в прем’єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що про звільнення чинних держслужбовців наразі не йдеться – скорочення зачеплять саме незайняті посади.

"Найважливіше – проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність", – наголосив Корецький.

Крім того, буде оптимізовано роботу й інших посадовців. Зокрема, привʼяжуть до обсягу завдань і скоротять:

кількість заступників міністрів приблизно на 20%;

заступників керівників інших ЦОВВ – майже на 18%.

"Окремий напрям – це удосконалення системи навчання, яка повинна бути привʼязана до завдань конкретної посади. Для молоді запустимо інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів", – додав прем’єр.

Аби отримати професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання, було відновлено роботу Ради з питань державного управління – до неї увійшли урядовці, парламентарі та експерти. На першому засіданні вже представили детальний план і визначили відповідальних за кожний напрям.

Зарплати чиновників в Україні

У серпні середня зарплата працівників центральних органів виконавчої влади в Україні становила 63,28 тис грн. Це практично вдвічі вище за середній рівень доходів по країні загалом.

Порівняно з липнем, середня зарплата чиновника скоротилися майже на 5 тис. грн (це понад 7%), але водночас вона є вищою, аніж у березні, коли цей показник становив 58,64 тис. грн. А найбільше платять у таких установах:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 114,2 тис. грн.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) – 98,5 тис. грн.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) – 96,2 тис. грн.

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Україні пропонують запровадити доплати для посадовців державних органів та місцевого самоврядування (ОМС), в результаті чого вони можуть зрости до 50%. Зокрема чиновники зможуть заробляти на успішному впровадженні проєктів транскордонного співробітництва.

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