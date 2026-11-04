В українців виманюють гроші під виглядом роботи в банку: скільки вимагають та за які вакансії

Ощадбанк попередив про шахраїв, які нібито пропонують працевлаштування на посади з бронюванням від мобілізації за гроші, хоча всі 550 актуальних вакансій банку доступні публічно та не потребують жодної оплати за отримання роботи. Бронювання надають лише працівникам, які відповідають законодавчим критеріям, у межах установлених лімітів, а українців, від яких вимагають гроші за вакансію, закликають звертатися до правоохоронців.

Про нову шахрайську схему стало відомо після того, як ДП ТРК "Аверс" оприлюднило відповідну інформацію. Журналісти повідомили про ідентифікацію особи, яка, ймовірно, пропонувала за гроші влаштуватися до державного банку на посаду з можливістю бронювання.

Після поширення цієї інформації Ощадбанк виступив з офіційним роз'ясненням і закликав потенційних кандидатів бути обережними під час пошуку роботи. У фінустанові підкреслюють, що жодних платежів за отримання вакансії не передбачено, а всі процедури працевлаштування мають відбуватися відповідно до встановлених правил.

В Ощадбанку є 550 відкритих вакансій: як відбувається працевлаштування

У банку заявляють, що набір працівників здійснюється на добровільних, відкритих і прозорих умовах. Інформація про всі актуальні вакансії доступна публічно, тому кандидатам не потрібно шукати посередників або домовлятися з невідомими особами, щоб отримати можливість працювати у фінустанові.

Станом на момент оприлюднення заяви Ощадбанк має 550 вакантних посад. Охочі працевлаштуватися можуть самостійно ознайомитися з пропозиціями роботодавця та подати заявку через офіційні канали.

У фінустанові окремо наголошують, що жодна стороння особа не має повноважень гарантувати працевлаштування за винагороду. Пропозиції заплатити за співбесіду, оформлення документів, отримання конкретної посади або можливість бронювання не є частиною офіційної процедури найму. Для пошуку роботи банк рекомендує використовувати:

офіційний сайт Ощадбанку;

офіційні сторінки фінустанови в соціальних мережах;

публічні майданчики з розміщення вакансій, зокрема robota.ua.

Саме через ці ресурси кандидати можуть перевірити актуальність пропозицій і дізнатися про умови працевлаштування.

Чи можна отримати бронювання після працевлаштування

Окрему увагу банк приділив питанню бронювання військовозобов'язаних працівників. Саме можливість отримати відстрочку від мобілізації, ймовірно, використовують шахраї як додатковий аргумент, щоб переконати людей заплатити за працевлаштування.

В Ощадбанку пояснюють, що право на бронювання мають не всі працівники автоматично. Воно поширюється лише на військовозобов'язаних співробітників, які відповідають критеріям критичності, визначеним законодавством, і лише в межах встановлених для банку лімітів.

Тобто сам факт отримання роботи у державному банку не означає автоматичного бронювання. Можливість його оформлення залежить від відповідності працівника визначеним вимогам, а також від наявності передбачених для установи лімітів.

У фінустанові запевняють, що дотримуються законодавчих вимог безумовно. Крім того, банк регулярно інформує державні органи про кількість заброньованих працівників відповідно до встановленої процедури звітності.

Сама процедура перебуває під постійним контролем і перевірками уповноважених державних органів. Таким чином, оформлення бронювання не є питанням приватних домовленостей між кандидатом і посередником, а відбувається в межах визначеного державою механізму.

Що робити, якщо за працевлаштування вимагають гроші

Ощадбанк закликає українців не погоджуватися на пропозиції заплатити за отримання вакансії, навіть якщо співрозмовник обіцяє гарантоване працевлаштування або бронювання. Особливо обережними варто бути з пропозиціями від людей, які представляються працівниками банку, кадровиками чи посередниками та пропонують вирішити питання неофіційно.

Якщо під час пошуку роботи хтось вимагає гроші за оформлення на посаду, кандидату рекомендують звернутися із заявою до правоохоронних органів. Зазначається, що це стосується і випадків, коли оплату пояснюють нібито необхідністю прискорити процедуру працевлаштування або забезпечити місце серед заброньованих працівників.

Важливо, що офіційне працевлаштування не потребує оплати за саме право отримати роботу. Тому будь-які спроби вимагати кошти за вакансію в Ощадбанку або обіцяти бронювання в обмін на винагороду варто розглядати як потенційну шахрайську схему.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні значно жорсткіше посилять відповідальність за свідоме передавання банківських карток і платіжних реквізитів для використання у злочинних схемах. Поліція наголошує, що відповідати можуть не лише організатори шахрайства, а й люди, які допомагають проводити через свої рахунки незаконно отримані гроші.