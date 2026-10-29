В Україні змінюють правила роботи бізнесу під час жовтої тривоги: Корецький оголосив нові умови

Бізнес в Україні попередили про нові правила роботи під час жовтого рівня повітряної тривоги – зокрема у цей час підприємства і заклади, що не мають облаштованих укриттів для працівників та відвідувачів, не зможуть працювати. Водночас підприємцям дозволили користуватись вже побудованими укриттями, а вимоги до них залежатимуть від кількості працівників і відвідувачів.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Оновлення ініційовано через те, що значна частина підприємств за останні два місяці так і не розпочала виконання базових безпекових вимог, наголосив прем'єр.

Що зміниться для підприємців

Корецький назвав головним пріоритетом рішень збереження безпеки громадян без зупинки економіки та життєдіяльності країни. Збір даних щодо виконання вимог бізнесами буде завершено 4 березня, після чого уряд ухвалить подальші рішення стосовно роботи в умовах повітряних тривог.

Відтермінування вимог та додатковий час

Підприємцям надають більше часу на облаштування укриттів або безпечних просторів – скільки саме часу вони матимуть, Корецький не вказав. Раніше облаштування укриттів мали завершити до 4 грудня.

або безпечних просторів – скільки саме часу вони матимуть, Корецький не вказав. Раніше облаштування укриттів мали завершити до 4 грудня. Відтермінування не скасовує обов'язків: це може бути найпростіший безпечний простір, закупівля мобільних укриттів чи належне інформування про найближче підземне укриття.

Вимоги до розміру укриттів

Суворість та параметри укриттів залежать від кількості працівників і відвідувачів , які одночасно перебувають на об'єкті.

, які одночасно перебувають на об'єкті. Детальні інструкції та критерії незабаром оприлюднять Мінекономіки та МВС.

Розміщення укриттів

Укриття не обов'язково має розташовуватися на власній території підприємства.

Дозволено використовувати захисні споруди поруч за умови їхньої достатньої місткості та чіткого інформування людей про їхнє місцезнаходження.

Що передувало

4 вересня набула чинності постанова Кабінету Міністрів №1092, яка запроваджувала тримісячний перехідний період для для підприємств, які не мають укриттів. Їм дозволили продовжувати діяльність у звичайному режимі до 4 грудня, одночасно готуючись до виконання нових вимог безпеки.

Насамперед підприємства мали визначити, де саме працівники та відвідувачі зможуть перебувати під час небезпеки. Для цього можуть використовуватися вже наявні захисні споруди або спеціально облаштовані приміщення. Згідно з урядовими правилами, для забезпечення захисту людей можуть використовуватися:

захисні споруди цивільного захисту;

постійні або тимчасові укриття;

споруди подвійного призначення;

спеціально облаштовані безпечні простори всередині будівель.