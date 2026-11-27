В Україні запровадили спеціальні правила бронювання після втрати критичності: діють до 20 грудня

Підприємства, визнані критично важливими для економіки, можуть бронювати військовозобов'язаних працівників через портал Дія без очікування 72 годин, якщо строк дії їхнього статусу завершився 27 жовтня 2026 року або пізніше. Таке правило діятиме до 20 грудня 2026 року включно.

Ці умови запровадили на перехідний період, щоб підприємства встигли адаптуватися до оновлених критеріїв критичності, повідомили в Дії. Зміни передбачає постанова Кабінету Міністрів №1452 від 19 листопада 2026 року.

Хто може забронювати працівників у Дії без очікування 72 годин

Тимчасові правила стосуються підприємств із типом критичності "Критичні для економіки". Ними можуть скористатися роботодавці, у яких строк дії рішення про критично важливий статус завершився 27 жовтня 2026 року або пізніше.

Таке підприємство може подати заяву через послугу "Бронювання працівників", не чекаючи стандартні 72 години на формування списку. За інформацією Дії, заяву опрацьовують протягом доби.

Якщо підприємство ще має чинний статус критично важливого й хоче продовжити бронювання, йому потрібно скористатися іншою послугою – "Продовження бронювання працівників". Вона доступна для працівників із чинним бронюванням, якщо підприємство внесене до Єдиного переліку для бронювання.

Йдеться саме про завершення строку дії рішення про критичність. Якщо статус підприємства скасували або мають скасувати через втрату чинності критеріїв, тимчасове продовження на нього не поширюється.

Як подати заяву на бронювання працівників через Дію

Керівник підприємства або уповноважена особа має:

Авторизуватися на порталі Дія за допомогою електронного підпису юридичної особи.

Відкрити послугу "Бронювання працівників".

Внести до заяви дані військовозобов'язаних працівників, яких потрібно забронювати.

Перевірити сформований список і підписати заяву електронним підписом.

Результат з'явиться в особистому кабінеті, а повідомлення надійде на електронну пошту.

Якщо документи подає уповноважена особа, заяву підписує керівник підприємства. Бронювати працівників можуть і відокремлені підрозділи критично важливих підприємств. У цьому разі заяву підписують керівник підрозділу та керівник юридичної особи.

Працівники можуть перевірити статус бронювання в застосунку "Резерв+" або сформувати військово-обліковий документ на порталі Дія.

До якої дати діятиме тимчасове бронювання

Обидві тимчасові процедури – нове бронювання після завершення строку критичності та продовження чинного бронювання – діятимуть до 20 грудня 2026 року включно.

Уряд також продовжив до цієї дати чинність рішень про критичність і відстрочок, уже оформлених через Дію, для підприємств, які відповідають умовам перехідного періоду. Якщо рішення про критичність або бронювання працівника діє довше, постанова №1452 не скорочує цей строк.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ппдприємства оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів мають до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників у відповідність до встановленого ліміту. Сам ліміт не змінюється і становить 95%.