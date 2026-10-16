В Україні закривається велика продуктова мережа: чому магазини зупиняють роботу

Найбільша в Україні мережа магазинів з продажу сирів "Сирне королівство" призупиняє свою діяльність. Конкретні причини такого рішення невідомі, проте в експертних колах вважають, що керівництво мережі могло піти на такий крок через роботу в умовах відсутності прибутку, а також через невигідну бізнес-модель. Втім, зупинка буде не повною – кілька магазинів, що належать партнерам-франчайзі та розташовані в безпечніших регіонах, продовжать роботу.

Про припинення діяльності повідомили в самій мережі. "13 років ми служили вам і ділилися найкращими смаками. На жаль, ми змушені припинити роботу магазинів", – йдеться в повідомленні.

"Сирне королівство" призупиняє роботу. Джерело: "Сирне королівство"

Про причини такого рішення в "Сирному королівстві" не розповіли. Однак у медіа припускають, що справа, насамперед, у тому, що "перестала працювати бізнес-модель" – "нішевий преміальний магазин імпортного сиру втратив свою винятковість".

"Європейські сири, на яких мережа будувала своє позиціонування, тепер можна купити у звичайних супермаркетах. Водночас зросла конкуренція з боку українських крафтових виробників, а витрати на утримання спеціалізованих магазинів збільшилися", – розповіли аналітики.

Інша причина, за їхніми словами, може критися у відсутності прибутку. В таких умовах мережа, як зазначається, працювала, принаймні, з 2025 року.

"Минулого року "шахед" зруйнував головний офіс компанії в Києві. Мережа втратила приміщення, техніку та продукцію. Загальні збитки оцінили в 4 млн грн; крім того, було втрачено операційну систему управління мережею, над якою в компанії працювали 10 років", – йдеться в матеріалі.

Крім того, зазначається, останнім часом мережа почала втрачати магазини. Так:

До повномасштабної війни мережа налічувала 84 магазини в Україні.

У 2026 році кількість магазинів скоротилася до 32.

"Одна з причин – втрата торгових точок на прифронтових територіях. Зокрема, у Миколаєві, Херсоні, Кривому Розі. Магазини "Сирного королівства" були й у Маріуполі. Майже щомісяця магазини мережі зазнавали обстрілів, отримуючи пошкодження різного ступеня тяжкості. Деякі були змушені призупинити роботу", – констатують аналітики.

Разом з тим зазначається, що частина магазинів продовжить роботу навіть після оголошення про припинення діяльності мережі – однак лише ті, що належать партнерам-франчайзі та розташовані в безпечніших регіонах. Зокрема, у:

Вінниці;

Хмельницькому;

Кам'янці-Подільському;

Львові;

Ужгороді.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас до 4 грудня український бізнес, який не має укриттів, повинен підготувати безпечні приміщення або вжити інших передбачених заходів для захисту співробітників і відвідувачів, щоб продовжувати роботу в звичайному режимі за жовтого рівня загрози. Крім того, на об’єктах мають бути розміщені інформаційні таблички про наявність або відсутність укриття, а роботодавці повинні забезпечити оповіщення людей.