В Україні заборонять працювати частині ріелторів: які нові жорсткі правила готують

В Україні готують реформу ринку нерухомості, яка може докорінно змінити систему роботи ріелторської сфери. Зокрема пропонується запровадити реєстр ріелторів і дворівневу систему допуску до професії, яка включатиме акредитацію агентів. Частині агентів заборонять працювати – зокрема тим, хто має судимість, російським громадянам та підсанкційним особам.

Відповідні зміни прописані у законопроєкті №16145. Про це повідомила OBOZ.UA співавторка ініціативи, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Деталі реформи

Дворівнева система допуску до професії

Перший рівень. Фахівець з нерухомості (фізична особа)

Такий спеціаліст має пройти професійне навчання, скласти кваліфікаційний іспит, отримати свідоцтво та підвищувати кваліфікацію не рідше ніж раз на 2 роки. Якщо кваліфікацію не підвищено, дія свідоцтва зупиняється автоматично.

Другий рівень. Агент з нерухомості (ФОП або компанія)

ФОП має отримати акредитацію, а агентство повинно мати у штаті щонайменше одного фахівця та статус фахівця у самого керівника. Надавати посередницькі послуги зможуть виключно акредитовані агенти.

Єдиний відкритий реєстр

Реєстр ріелторів має бути відкритим, безкоштовним та цілодобовий. Це дозволить будь-кому за номером з оголошення перевірити чинність свідоцтва чи акредитації, дізнатися місце роботи рієлтора та наявність дисциплінарних стягнень.

"Людина, яка купує першу квартиру чи винаймає житло для родини, не повинна розбиратися, яка з кількох організацій суворіша. Вона має бачити один номер в одному реєстрі й знати: за порушення агент справді втратить право працювати", – зауважила Олена Шуляк.

Кого не допустять до роботи

Особи із судимістю або корупційними правопорушеннями .

або . Громадяни держави-агресора .

. Підсанкційні особи та компанії, пов’язані з РФ чи юрисдикціями з чорного списку FATF.

чи юрисдикціями з чорного списку FATF. Категорично забороняється діяльність на тимчасово окупованих територіях (зокрема через сайти, соцмережі чи месенджери).

Також для ріелторів передбачаються членські внески у розмірі двох мінімальних зарплат, декларування конфлікту інтересів та перевірка фінансової звітності незалежним аудитором. А покарання для порушників обиратиме Дисциплінарна комісія:

її засідання транслюватимуться онлайн :

: рішення оприлюднюватимуться протягом 3 робочих днів;

вердикт може бути оскаржено в Апеляційній комісії або суді.

Хто регулюватиме ринок

Найбільше суперечок наразі викликають теми регулювання ринку та ведення реєстру. Погляди на ці питання розділилися:

основний законопроєкт №16145 пропонує запровадити єдину Українську спілку фахівців з нерухомості з обов'язковим членством. Єдиний регулятор має гарантувати жорсткий контроль та незворотність покарань за порушення;

пропонує запровадити єдину з обов'язковим членством. Єдиний регулятор має гарантувати жорсткий контроль та незворотність покарань за порушення; альтернативний законопроєкт №16145-1 пропонує модель із кількома саморегулівними організаціями (СРО), що може створити ризик "конкуренції поблажливістю", коли СРО змагатимуться за членів за рахунок м'якшої дисципліни та легших іспитів.

Також OBOZ.UA повідомляв, що в Україні оновили умови державної іпотечної програми єОселя – новий механізм спрямований на стимулювання народження та усиновлення дітей. Модель кредитування пропонує суттєве зниження відсоткових ставок за кожну дитину, а також надає можливість виходити за стандартні обмеження щодо площі та вартості житла.