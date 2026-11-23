В Україні з 2027 року алкоголь та сигарети продаватимуть по-новому: що зміниться для покупців

З 1 січня 2027 року онлайн-продаж алкоголю, пива, сигарет та електронних сигарет в Україні здійснюватиметься за новими правилами – продавцям знадобляться ліцензії, реєстрація вебресурсів і двоетапна перевірка віку покупців. Сайти та мобільні застосунки, які не виконуватимуть вимоги законодавства, можуть потрапити під обмеження доступу, зокрема через неповідомлення ДПС про свої вебресурси у встановлений строк.

Про це повідомили в Державній податковій службі України. Нові правила стосуватимуться не лише інтернет-магазинів, а й інших цифрових каналів дистанційної торгівлі.

Хто зможе продавати алкоголь і сигарети онлайн

З початку 2027 року продавати алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, електронні сигарети та іншу продукцію, на яку поширюються нові вимоги, через інтернет зможуть лише суб'єкти господарювання, які мають відповідні ліцензії, якщо вони необхідні для конкретного виду діяльності.

Однак, самої ліцензії буде недостатньо. Підприємці повинні будуть повідомляти ДПС про вебресурси, через які здійснюють дистанційну торгівлю, та вносити їх до спеціального реєстру. Йдеться не лише про класичні сайти інтернет-магазинів. До переліку ресурсів, які потрібно буде зареєструвати, належать:

адреси вебсайтів та URL-посилання;

доменні імена;

IP-адреси;

мобільні застосунки;

інші мережеві адреси, за допомогою яких пропонують або продають відповідну продукцію.

Реєстр адрес вебсайтів ліцензіатів вестиме Державна податкова служба України. Відомості в ньому оновлюватимуть на підставі повідомлень підприємців, а також інформації про наявність необхідних ліцензій.

Покупців перевірятимуть двічі

Однією з ключових вимог стане двоетапна перевірка віку покупця. Підприємці повинні будуть переконатися, що людина має право купувати алкоголь чи тютюнову продукцію, ще під час оформлення замовлення, а повторно – безпосередньо при передаванні товару.

Таким чином, підтвердження повноліття на сайті не звільнятиме продавця від перевірки під час доставки. Вік покупця повинні будуть встановлювати і в момент, коли замовлення фактично отримує кінцевий споживач.

Онлайн-магазинам доведеться організувати процес продажу так, щоб перевірка віку відбувалася на обох етапах. Відповідальність за дотримання встановлених вимог покладатиметься на продавців.

Закон також встановлює вимоги до місця відвантаження продукції. Якщо покупець отримує товар не безпосередньо в торговельному закладі, його відправлення для доставки повинно здійснюватися саме з місця торгівлі. Отже, підприємцям потрібно буде враховувати не лише правила оформлення онлайн-замовлень, а й вимоги до того, звідки саме відправляють алкоголь, пиво, сигарети та іншу відповідну продукцію.

Які сайти та застосунки можуть заблокувати

Державна податкова служба зможе контролювати онлайн-продаж відповідної продукції та реагувати на порушення. Якщо підприємці не виконуватимуть вимоги законодавства, податкова матиме право ухвалити рішення про необхідність обмеження доступу до їхніх вебсайтів або мобільних застосунків.

Зокрема, підставою для такого рішення може стати неподання інформації про вебресурси до спеціального реєстру у встановлений строк. Також під контроль потраплятиме дотримання інших правил дистанційної торгівлі алкоголем і тютюновими виробами. Після ухвалення відповідного рішення ДПС матиме п'ять робочих днів, щоб передати його уповноваженим органам або платформам цифрової дистрибуції мобільних застосунків.

У звичайних умовах рішення щодо вебсайтів направлятимуть до Національної комісії, яка регулює сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв'язку. Під час воєнного або надзвичайного стану відповідні документи передаватимуть до Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України.

Після отримання розпорядження постачальники електронних комунікаційних послуг повинні будуть обмежити доступ до відповідних ресурсів протягом трьох робочих днів. Щодо мобільних застосунків, рішення передаватимуть платформам цифрової дистрибуції.

Що потрібно зробити магазинам, які вже продають продукцію

Для підприємців, які торгують алкоголем, пивом, тютюновими виробами та електронними сигаретами через інтернет і планують продовжувати роботу, передбачили перехідний період. Після початку функціонування реєстру вони матимуть один календарний місяць, щоб повідомити Державну податкову службу про вебресурси, які використовують для дистанційного продажу.

Важливо, що цей строк починатиметься не автоматично з 1 січня 2027 року, а з дати фактичного запуску реєстру. Тому підприємцям потрібно буде стежити за повідомленнями ДПС, щоб не пропустити термін подання інформації. Якщо магазин не повідомить податкову про свої ресурси у встановлений місячний строк, це може стати підставою для обмеження доступу до сайту або мобільного застосунку.

Порядок створення та ведення реєстру затверджено постановою Кабінету міністрів України від 22 жовтня 2025 року №1320. Процедуру подання ліцензіатами інформації про адреси вебсайтів визначає наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2026 року №34.

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