В Україні вперше з літа почав дорожчати популярний продукт: яка ціна за кілограм

В Україні вперше з середини літа відновилося зростання цін на ріпчасту цибулю. Виробники пов’язують це з погодними умовами та погіршенням якості овочів. Тим часом 30 жовтня кілограм цибулі в супермаркетах можна купити за 14,9–21,4 гривні.

Про це повідомляє EastFruit. Фахівці з агросектору прогнозують, що лежкість продукції продовжить знижуватися, а отже її вартість буде зростати і далі.

Чому цибуля почала дешевшати

Експерти називають основною причиною подорожчання ріпчастої цибулі вимушену зупинку збирання врожаю через несприятливі погодні умови – це спричинило скорочення обсягів її пропозиції на ринку. Наразі фермери продають свою продукцію невеликими партіями, закладаючи більшу частину овочів високої якості на зберігання.

Наразі частина врожаю цибулі залишається в полях, де її якість погіршується. Вона почала проростати, що негативно позначиться на лежкості цієї продукції.

Ціни на цибулю в Україні

Станом на 30 жовтня, порівняно з минулим тижнем, виробники підвищили відпускні ціни на цибулю на 12% – до 10-16 грн/кг. Це на 33% дорожче, ніж було в аналогічний період торік

За даними "Мінфін", середня ціна на ріпчасту цибулю в супермаркетах – 18,46 грн/кг, що на 1,25 грн/кг дешевше, ніж було у вересні. Водночас власний моніторинг від OBOZ.UA показав, що вартість овочу в найбільших торгівельних мережах країни становить:

"Фора" – 14,9 грн/кг (акційна ціна; звичайна ціна – 18,90 грн/кг;);

"Сільпо" – 21,4 грн/кг;

Ціни на цибулю в "Сільпо". Джерело: "Сільпо"

АТБ – 15,95 грн/кг (акційна ціна; звичайна ціна – 18,89 грн/кг;);

– 15,95 грн/кг (акційна ціна; звичайна ціна – 18,89 грн/кг;); Novus – 18,99 грн/кг;

– 18,99 грн/кг; Varus – 18.90 грн/кг;

Ціни на цибулю у Varus. Джерело: Varus

Auchan – 17,9 грн/кг.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, через спровоковані Росією проблеми із судноплавством у Чорному морі глобальні ціни на продукти у 2026-2027 роках зростуть на 17%. Загалом вже цьогоріч з низки причин сировинні товари подорожчають на 23%.