В Україні впали ціни на популярний продукт: скільки коштує кілограм
Скільки коштує цибуля в Україні.
Джерело: Unsplash
В Україні продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. Через зростання пропозиції продукції на ринку на тлі невисокої торговельної активності вартість овоча у супермаркетах вже починається від 14 грн за кілограм.
Про це повідомили в EastFruit. Втім аналітики зазначають, що навіть після нинішнього падіння ціни на овоч є на третину вищими ніж у жовтні торік.
Чому в Україні дешевшає цибуля
- Погіршення якості через негоду
Несприятливі погодні умови під час збиральної кампанії негативно вплинули на якість врожаю, зробивши значну частину продукції непридатною для тривалого зберігання.
- Спішна реалізація
Виробники намагаються якнайшвидше збути некондиційну цибулю, свідомо демпігуючи та знижуючи відпускні ціни.
- Притримування якісного товару
Продукція високої якості наразі рідко надходить у відкритий продаж – аграрії воліють закладати її у сховища в очікуванні кращої кон'юнктури ринку.
Що відбувається з цінами
Станом на 9 жовтня фермери пропонують ріпчасту цибулю до продажу в діапазоні 9-15 грн/кг. Це в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Втім навіть попри поточну тенденцію до здешевлення, вартість овочу залишається суттєво вищою, ніж торік. Наразі ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 37% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.
За скільки продають цибулю в супермаркетах
За даними "Мінфін", середня ціна на ріпчасту цибулю в супермаркетах – 19,76 грн/кг. Водночас власний моніторинг від OBOZ.UA показав, що вартість овочу в найбільших торгівельних мережах країни становить:
- "Фора" – 14,9 грн/кг (акційна ціна; звичайна ціна – 18,90 грн/кг;);
Ціни на цибулю у "Форі".
Джерело: "Фора"
- "Сільпо" – 14 грн/кг;
- Varus – 18.90 грн/кг;
- Auchan – 17,8 грн/кг.
Ціни на цибулю в Auchan.
Джерело: Auchan
Як вже повідомляв OBOZ.UA, площа, засіяна українськими аграріями під цукровий буряк, у 2026 році виявилася найменшою за 35 років. На цьому тлі ціни на цукор на полицях супермаркетів можуть зрости, хоча про дефіцит солодкого продукту поки що не йдеться.
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