В Україні вкрали пісок на 60 млн грн: надра видобували забороненою технікою

Українські правоохоронці викрили схему нелегального видобутку піску в акваторії Кременчуцького водосховища. Завдані внаслідок незаконного видобутку корисних копалин збитки державі оцінили у понад 58,4 млн грн, а місцевому бізнесменові та його підлеглому оголосили про підозру.

Як повідомили у Офісі генерального прокурора, організатором протиправної схеми був директор компанії, яка мало спеціальний дозвіл на видобуток піску в межах Червонослобідського родовища. З березня по жовтень 2025 року посадовець організував видобуток корисних копалин за межами дозволеної ділянки.

Як діяла схема

Нелегальний видобуток здійснювали за допомогою земснаряда безпосередньо з акваторії водосховища.

Намитий пісок подавали на територію підприємства, створюючи видимість законної діяльності.

Земснаряд взагалі не мав необхідних суднових і класифікаційних документів, а його експлуатація раніше була офіційно заборонена.

Загалом було нелегально видобуто понад 49,7 тис. кубометрів піску ринковою вартістю більше ніж 11,6 млн грн, але екологічні та економічні збитки, завдані державі, перевищили 58,4 млн грн.

Оголошено підозри організато... Джерело: Офіс генерального прокурора Розгорнути

Викрито схему незаконного видобутку піску. Джерело: Офіс генерального прокурора

Директору та працівнику підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.

Обшуки на місці видобутку піску. Джерело: Офіс генерального прокурора

Ділки використовували державну техніку. Джерело: Офіс генерального прокурора

Ситуація з розкраданням надр в Україні

Правоохоронці підкреслюють, що це не поодинокий випадок у регіоні. Наразі на Черкащині розслідується ще одна масштабна схема нелегального видобутку та продажу піску зі збитками на суму майже 750 млн грн, де серед п'яти підозрюваних фігурує депутат однієї з міських рад.

А декілька місяців тому в межах масштабної спецоперації правоохоронці викрили незаконний видобуток виявили одразу в 5 регіонах. Загальну сума збитків, завданих екології та державі, оцінили у більше ніж 1,5 мільярда гривень.

Для нелегального видобутку корисних копалин використовувалася державна техніка. Загалом було нелегально піднято на поверхню понад 450 тисяч кубометрів корисних копалин загальнодержавного значення, зокрема граніт та підземні води.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні налічується кілька десятків родовищ літію, титану, урану, графіту та цирконію, які вже зараз достатньо підготовлені для початку інвестиційних проєктів. Ще кілька десятків родовищ близькі до такого статусу, однак перед повноцінним видобутком необхідно провести додаткові дослідження, контрольне буріння та підтвердити економічну доцільність розробки.