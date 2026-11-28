В Україні різко подешевшав бензин: скільки тепер коштує літр і що відбулось

В Україні продовжують знижуватись ціни на бензин. Зокрема, у Київській області з 23 до 28 листопада середня ціна бензину А-95 знизилася на 6,13 грн за літр – до 78,80 грн. Найбільше подешевшав А-92, який у середньому коштує 70,30 грн за літр, або на 10,20 грн менше, ніж у понеділок. Дизпальне й автогаз також втратили в ціні.

OBOZ.UA порівняв ціни сервісу "ВсеАЗС" за 23 і 28 листопада. Звичайний А-95 за цей період подешевшав на 7,2%, а А-92 – на 12,7%. Середня ціна преміального А-95+ знизилася на 5,50 грн за літр. Дизпальне подешевшало на 4,13 грн, а автогаз – на 2,75 грн.

Бензин А-95 – з 84,93 до 78,80 грн/л (−6,13 грн/л).

Бензин А-95+ – з 88,90 до 83,40 грн/л (−5,50 грн/л).

Бензин А-92 – з 80,50 до 70,30 грн/л (−10,20 грн/л).

Дизпальне – з 99,48 до 95,35 грн/л (−4,13 грн/л).

Автогаз – з 62,40 до 59,65 грн/л (−2,75 грн/л).

За середніми цінами "ВсеАЗС", 50 літрів А-95 у понеділок коштували 4 246,50 грн, а в суботу – 3 940 грн. Різниця становить 306,50 грн. Водночас у мережах, наведених у моніторингу, ціна за літр А-95 на 28 листопада відрізнялася на понад 14 грн.

Чому подешевшало пальне

Бензин і дизпальне почали дешевшати в роздробі ще до "чорної п’ятниці". Галузеве видання Enkorr пов’язало цей рух зі зниженням гуртових цін. За його даними, 24 листопада різниця між цінами в гурті й роздробі перевищувала 12 грн за літр бензину і 15 грн за літр дизпального. Це давало мережам можливість знижувати ціни на стелах. Ціни на колонках продовжують танути

Для дизпального одним із чинників стало падіння цін на європейському ринку. За даними Enkorr, до 25 листопада ціни на партії зі швидкою поставкою за два робочі дні знизилися в середньому на 70 доларів за тонну, до 1 028 доларів. На півдні України гуртові пропозиції дизпального тоді становили 76–77 грн за літр. Після перебоїв через негоду також відновився рух каналом на південному напрямку постачання.

Додатково на ціни вплинули акції до "чорної п’ятниці", які стартували 27 листопада. За моніторингом Консалтингової групи "А-95", окремі мережі пропонували знижки до 8 грн за літр. Частина операторів змінила ціни на стелах, а частина давала спеціальні ціни за програмами лояльності. Зокрема, на КЛО бензин і дизпальне на стелах у межах акції подешевшали на 7 грн за літр, а автогаз – на 5 грн. Ціни, зафіксовані під час акції, можуть змінитися після її завершення.

На ринку автогазу високі ціни стримували попит. Одночасно знизилася і вартість гуртових партій. На аукціоні Української енергетичної біржі 25 листопада середньозважена ціна скрапленого газу впала на 15 745 грн за тонну – до 91 242 грн. На тлі дешевшого бензину й слабшого попиту на газ оператори почали знижувати роздрібні ціни на нього.

Як повідомляв OBOZ.UA, у всьому світі різко зростають ціни на дизельне пальне, що завдало відчутного удару по аграрному сектору в найрізноманітніших куточках планети, оскільки саме дизель – одна з основних статей витрат сільгоспвиробників. Тому людство може зіткнутися з глобальною хвилею здорожчання основних продуктів харчування.