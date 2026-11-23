В Україні різко переписали ціни на оренду квартир: скільки тепер коштує зняти 1-кімнатну

У багатьох великих містах України власники 1-кімнатних квартир змінили вартість їхньої оренди. Причому переважно в бік здорожчання – за календарний рік найм такого житла зріс на 8-104%. Найбільше в Харкові – одразу на 104%, до середніх 9 500 грн.

Крім Харкова, за даними аналітиків великого профільного порталу, дорожче стало знімати квартири в Тернополі – тут ціни підвищили на 57%. А також в:

Ужгороді – на 50%;

Львові, Івано-Франківську – на 47%;

Чернівцях – на 42%;

Вінниці – на 38%;

Хмельницькому – на 36%;

Кропивницькому – на 33%;

Луцьку, Полтаві, Запоріжжі – на 30%;

Дніпрі – на 28%;

Рівному – на 26%;

Черкасах, Миколаєві – на 25%;

Одесі – на 14%;

Житомирі – на 8%.

Здешевлення ж зафіксовано лише у 2 містах. Це:

Києві, де ціни знизилися на 9%;

Сумах – на 8%.

В інших же містах, зазначається, змін не відбулося.

В Україні суттєво подорожчал... Джерело: lun.ua Розгорнути

Скільки коштує орендувати 1-кімнатну квартиру

Загалом же, за даними аналітиків, зняти 1-кімнатну квартиру в Україні можна в середньому від 5 500 до 31 800 грн. Найдорожче – в Ужгороді, у середньому 31 800 грн. А також у:

Львові – 25 000 грн;

Івано-Франківську – 22 700 грн;

Чернівцях, Луцьку – 18 200 грн;

Вінниці – 18 000 грн;

Тернополі – 17 300 грн;

Києві – 15 000 грн.

Найнижчі ціни виставили в Сумах – у середньому 5 500 грн, а також:

Запоріжжі – 6 500 грн;

Чернігові – 7 000 грн;

Миколаєві – 7 500 грн.

Українці шукають "запасні" квартири

Тим часом українці дедалі частіше шукають квартири у відносно безпечних регіонах на заході країни. Причому часто розглядаючи їх як "резервне" житло. Причина – посилення російських обстрілів. Як розповіла OBOZ.UA комерційна директорка однієї з будівельних компаній Маріанна Бігунець, передусім переїжджати готові жителі:

Києва та області;

Харкова;

Дніпра;

Запоріжжя.

"Частина жителів великих міст на сході, півдні, півночі та в центрі країни починає розглядати переїзд не як тимчасове рішення, а як можливість змінити місце проживання на постійній основі. Частка таких звернень становить близько 30-40% від їхньої загальної кількості", – йдеться в повідомленні.

Втім, наголошується, говорити про повноцінно сформований тренд передчасно. Адже поки йдеться "радше про зміну настроїв людей після серії масштабних російських атак".

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас юристи наполегливо радять укладати договір оренди житла. Адже це закріпить умови оренди й допоможе уникнути неприємностей як власникам житла, так і орендарям.