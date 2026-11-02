В Україні пропонують скасувати важливу вимогу для бізнесу: що хочуть змінити

Народні депутати пропонують скасувати ініційоване урядом обмеження роботи бізнесів під час жовтої рівня загрози в Україні. Зокрема вони хочуть, аби в Кабінеті міністрів переглянули вимогу до підприємців щодо організації укриттів.

Відповідну пропозицію зареєстрували у Верховній Раді у вигляді законопроєкту №16207. Її авторами виступили понад три десятки народних депутатів з різних фракцій і партій.

Що прописано в законопроєкті

Законопроєкт було зареєстровано 2 листопада, тому пояснювальної записки на сайті Ради опубліковано ще не було. Але, за словами нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), який виступив співавтором ініціативи, пропонуються такі поправки:

бізнесу дозволять самостійно вирішувати, чи працювати в жовту тривогу ;

; працівникам – самостійно оцінювати загрозу і потребу йти в укриття;

і потребу йти в укриття; обов’язок оповістити працівників і відвідувачів лишається.

Що передувало

4 вересня набула чинності постанова Кабінету Міністрів №1092, яка запроваджувала тримісячний перехідний період для для підприємств, які не мають укриттів. Їм дозволили продовжувати діяльність у звичайному режимі до 4 грудня, одночасно готуючись до виконання нових вимог безпеки, але пізніше цей термін продовжили.

Насамперед підприємства мали визначити, де саме працівники та відвідувачі зможуть перебувати під час небезпеки. Для цього можуть використовуватися вже наявні захисні споруди або спеціально облаштовані приміщення. Згідно з урядовими правилами, для забезпечення захисту людей можуть використовуватися:

захисні споруди цивільного захисту;

постійні або тимчасові укриття;

споруди подвійного призначення;

спеціально облаштовані безпечні простори всередині будівель.

Серед ключових нововведень – можливість використання так званого безпечного простору. Це найбільш захищена зону всередині будівлі, яку облаштовують для перебування працівників та відвідувачів у разі небезпеки. Відповідно до урядового визначення, такий простір має забезпечувати захист від побічної дії звичайних засобів ураження та надлишкового тиску вибуху.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні, згідно з даними великих кадрових порталів, кількість відкритих вакансій скоротилася на 10-15%. Росія перейшла на новий етап терору: почала цілеспрямовано знищувати український бізнес. Росіяни завдали ударів по великих логістичних центрах, складських приміщеннях, атакували ракетами великі промислові підприємства. А ще – знищують заправки, б'ють по залізниці.