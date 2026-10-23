В Україні пропонують скасувати податок для ФОП: що хочуть змінити

У Верховній Раді пропонують скасувати оподаткування фінансової допомоги, що надається підприємцям для розвитку бізнесу, якщо джерелом надходження коштів є не держава Україна. Таким чином, таку на підприємницькі гранти пропонують поширити правила, що діють щодо бюджетних грантів.

Відповідна норма прописана у законопроєкт №16169, зареєстрованому у Верховній Раді, за авторством нардепа-"слуги" Сергія Гривка. Він пропонує запровадити сам термін "підприємницький грант" та визначити спеціальні правила його оподаткування.

Що таке "підприємницький грант"

Законопроєкт пропонує визначити підприємницький грант як цільову допомогу у формі коштів, майна або інших ресурсів, надану на безоплатній і безповоротній основі суб’єктам господарювання, зареєстрованим в Україні.

Хто матиме право надавати пільгові гранти

Іноземні урядові та неурядові організації.

Міжнародні організації та донорські установи (та їхні представництва в Україні).

Громадські об’єднання та благодійні організації.

Органи місцевого самоврядування.

Як зміняться правила оподаткування для бізнесу

Автори проєкту пропонують поширити на підприємницькі гранти підходи, які наразі діють для бюджетних грантів:

ФОПи на єдиному податку (1-3 групи) – суми отриманих грантів не включатимуться до платника єдиного податку за умови дотримання цільового призначення;

юридичні особи на "спрощенці" – отримані кошти та майно не збільшуватимуть оподатковуваний дохід за умови виконання умов грантового договору;

– отримані кошти та майно не збільшуватимуть оподатковуваний дохід за умови виконання умов грантового договору; ФОПи на загальній системі та самозайняті особи – гранти не включатимуться до загального доходу, а їх оподаткування регулюватиметься за спеціальними правилами п. 170.7-1 ПКУ;

– гранти не включатимуться до загального доходу, а їх оподаткування регулюватиметься за спеціальними правилами п. 170.7-1 ПКУ; платники податку на прибуток – отримають право коригувати (зменшувати/збільшувати) фінансовий результат до оподаткування на суми грантових доходів і відповідних витрат за правилами бухгалтерського обліку.

ПДФО та роль податкового агента

Для фізичних осіб сума гранту не оподатковуватиметься ПДФО на момент її виплати чи надання. Надавач гранту виконуватиме функції податкового агента та відображатиме у звітності дані про договір, суми й цільове використання коштів. У разі повного або часткового повернення гранту в тому ж або наступному році передбачено механізм коригування задекларованого доходу та звільнення від оподаткування повернених сум.

Які обмеження діятимуть

Ключовою умовою для збереження податкової пільги має бути суворе документальне підтвердження цільового використання коштів (наявність договорів, платіжних доручень, чеків та накладних). А у разі нецільового використання гранту:

юридичні особи – платники єдиного податку зобов'язані збільшити податкові зобов’язання та сплатити єдиний податок за підвищеною ставкою (згідно з п. 293.5 ПКУ);

зобов'язані збільшити податкові зобов’язання та сплатити єдиний податок за підвищеною ставкою (згідно з п. 293.5 ПКУ); фізичні особи та ФОПи муситимуть включити суму порушення до річного оподатковуваного доходу та самостійно сплатити з неї податки.

Але слід зважати на те, що наразі документ перебуває на стадії законодавчої пропозиції. До ухвалення закону та набрання ним чинності підприємцям необхідно керуватися чинними нормами Податкового кодексу.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, заступниця міністра фінансів Світлана Воробей назвав невідворотним запровадження ПДВ для українських ФОПів. За її словами, скасування цієї податкової пільги є обов’язковою умовою західних партнерів і необхідне і для гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.