В Україні продають "особливий" будинок за $2,7 тис.: як виглядає і де знаходиться. Фото

На Черкащині виставили на продаж житловий будинок площею майже 60 "квадратів" за 2,7 тис. доларів (близько 122 тис. грн). Він розташований у місті Городище за годину їзди від обласного центру і має низку нюансів: потребує капітального ремонту, продається окремо від прилеглої ділянки, а також не має електропостачання та опалення.

Торги відбудуться в державній системі Prozorro.Продажі через акредитовані електронні майданчики, зокрема УУБ. Електронний аукціон призначено на 10 листопада 2026 року – взяти участь можуть як фізичні, так і юридичні особи. Для цього необхідно зареєструватися на майданчику, подати електронну заяву та сплатити обов'язкові гарантійний і реєстраційний внески до встановленого граничного терміну.

Що відомо про будинок

Стартова вартість – 122 тис. грн .

. Розташуваний у Городищі приблизно за 60 км від Черкас .

. Загальна площа Житловий будинок 56,8 кв.м .

. На території розташований сарай із зруйнованим дахом та криниця без води.

Об'єкт потребує капітального ремонту, а також проведення електропостачання та опалення відсутні.

На аукціон виставлено виключно будівлю. Земельна ділянка під будинком не входить до складу лота, тому новому власнику доведеться самостійно оформлювати право користування або оренди/викупу землі після укладення угоди.

Без якого документу не можна продати будинок в Україні

В Україні кожен власник будинку повинен мати його технічний паспорт. Річ у тім, що цей документ не лише фіксує реальні характеристики нерухомості, але й є обов’язковим для продажу будинку, введення його в експлуатацію тощо.

І хоча технічний паспорт не засвідчує право власності на будинок, а лише описує об’єкт та визначає його складові для подальших юридичних дій, без актуального документа у 2026 році проводити будь-які юридичні дії щодо будинку неможливо. Особливу увагу слід звертати на його зовнішній вигляд документа – технічний паспорт має бути:

із зазначенням серії та номера кваліфікаційного сертифіката на право виконання робіт з технічної інвентаризації об'єктів нерухомості

прошнурований;

пронумерований;

скріплений підписами керівника підприємства, яке проводило інвентаризацію, виконавця робіт і контролера.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас у великих містах на заході України різко скоротилася пропозиція житла в оренду. Причина – через стабільнішу та безпечнішу ситуацію вільних квартир у регіоні практично не залишилося. Наприклад, в Івано-Франківську на одне житло припадає одразу 25-30 претендентів, а середня ціна 1-кімнатної квартири складає 22 500 грн на місяць, що на 42% перевищує торішню.